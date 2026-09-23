گردوتکانی در تویسرکان جان ۲ نفر را گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمد مالمیر گفت: در حادثه ای مرد ۴۶ ساله تویسرکانی بر اثر سقوط از درخت گردو دچار حادثه شد و با وجود تلاش‌های کادر درمان و تیم پزشکی، جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: روز گذشته نیز در حادثه‌ مشابهی که در روستای کهنوش از توابع شهرستان تویسرکان رخ داد، مردی ۶۴ ساله هنگام تکاندن گردو از درخت به پایین سقوط کرد و جان باخت.

مالمیر اظهار کرد: با توجه به ارتفاع زیاد درختان و شکننده بودن شاخه‌ها باید نکات ایمنی را هنگام گردو تکانی جدی گرفت تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان اظهارکرد: ۲۳ نفر پنج ماهه سال ۱۴۰۵ بر اثر سقوط از ارتفاع در سطح استان همدان فوت کردند که این آمار در مدت مشابه سال قبل ۳۲ نفر بوده است.

وی ادامه داد: با وجود کاهش ۲۸ درصدی آمار فوت ناشی از سقوط اما با ورود به فصل پاییز و حوادث مرتبط با باغداری و برداشت گردو ، احتمال افزایش این آمار وجود دارد.