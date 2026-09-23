همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و تقارن آن با هفته دفاع مقدس، آیین نواختن «زنگ مهر و مقاومت» با حضور پرشور دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان در سراسر استان خراسان جنوبی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -  همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و تقارن آن با هفته دفاع مقدس، آیین نواختن «زنگ مهر و مقاومت» با حضور پرشور دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان در سراسر استان خراسان جنوبی برگزار شد.

 در این مراسم باشکوه که با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و استقبال از پویندگان علم و دانش برگزار شد، مسئولان حاضر بر ضرورت هم‌افزایی عرصه تعلیم، تربیت و تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی برای نسل نوجوان تأکید کردند و دانش‌آموزان بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق نمودند.

 

 

 

نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در خراسان جنوبی +عکس

نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در خراسان جنوبی +عکس

نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در خراسان جنوبی +عکس

نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در خراسان جنوبی +عکسپ

نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در خراسان جنوبی +عکس

برچسب ها: مدارس ، آموزش و پرورش
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