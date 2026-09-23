بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و تقارن آن با هفته دفاع مقدس، آیین نواختن «زنگ مهر و مقاومت» با حضور پرشور دانشآموزان، معلمان و مسئولان در سراسر استان خراسان جنوبی برگزار شد.
در این مراسم باشکوه که با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و استقبال از پویندگان علم و دانش برگزار شد، مسئولان حاضر بر ضرورت همافزایی عرصه تعلیم، تربیت و تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی برای نسل نوجوان تأکید کردند و دانشآموزان بار دیگر با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق نمودند.
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