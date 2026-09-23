باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر رضا سعیدی عضو کادر اعزامی فدراسیون پزشکی ورزشی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶-ناگویا اعلام کرد که این فدراسیون پروسه درمان فرناز خدامرادی ملی پوش آسیب دیده بسکتبال را در تهران تا بهبودی کامل پیگیری می‌کند.

دکتر سعیدی افزود: پی از آنکه فرناز خدامرادی در جریان دیدار تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران و ژاپن از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد، بلافاصله اقدامات لازم در این خصوص توسط فیزوتراپیست تیم ملی برای این ورزشکار انجام شد و با توجه به نتیجه‌ام آر‌ای مشخص شد این ورزشکار قادر به ادامه مسابقات نیست در حال حاضر اقدامات لازم برای او انجام شده است و به مجرد بازگشت تیم ملی به تهران اقدامات درمانی لازم تا بهبودی کامل برای این ورزشکار انجام خواهد شد.