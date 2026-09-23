رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ارائه تسهیلات ۱۵۰ همتی به صنعت سلامت به تصویب رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در حاشیه نمایشگاه دارویی ایران فارما گفت: صنعت دارو با تمام شرایط سخت پای مردم و کشور ایستاده است و ایران در تمام مسائل سلامت می‌ماند.

به گفته وی، در دوران سخت کرونا نظام سلامت در کنار مردم به خوبی مقاومت کرده است.

پیرصالحی تاکید کرد: برخلاف پروتکل‌های بین المللی بیمارستان‌ها و کارخانه‌های ما دچار حملات متعددی در جنگ تحمیلی قرار گرفت. تحریم‌های دشمنان و بسته بودن مسیر‌های حمل و نقل و انتقال پول شرایط را برای ما کمی سخت کرده است.

وی بیان کرد: با توافق بانک مرکزی پرداخت ارز ترجیحی به مدت سه ماه انجام خواهد شد. اکنون ۱۵۰ همت تسهیلات برای صنعت سلامت به تصویب رسیده است.

وی افزود: مشکلات کمبود دارو به دلیل اعمال تحریم‌های مختلف از سوی دشمنان است.

پیرصالحی تصریح کرد: در سال گذشته ۱/۵ میلیارد دلار ارز غیر ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده و همین عوامل سبب افزایش قیمت دارو خواهد شد.

وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید اختلاف ارز‌ها و مابه التفاوت قیمت‌ها را در نظر بگیرد و اکنون افزایش حمایت‌ها توسط بیمه‌ها پذیرفته شده است. با افزایش قیمت دارو، بدهی صندوق‌های بیمه گر به صنعت سلامت افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: دشمن از تمام ابزار‌ها استفاده کرده تا دارو را به عنوان یک بحران در کشور معرفی کند.