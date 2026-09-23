ماه مهر امسال در چهارمحال و بختیاری با افتتاح ۷۲ باب مدرسه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده -   مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در آیین نمادین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اظهار داشت: سال تحصیلی جدید با بهره‌برداری از ۷۲ باب مدرسه در قالب ۴۰۰ کلاس درس آغاز شده است و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای صورت گرفته که این رقم تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۱۶۴ مدرسه برسد.

وی افزود: علاوه بر احداث فضا‌های جدید، ۵۰۰ مدرسه نیز نوسازی، بهسازی و به سامانه‌های استاندارد سرمایشی و گرمایشی مجهز شده‌اند که این اقدامات ارزشمند با همت خیرین مدرسه‌ساز، اداره‌کل نوسازی مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی استان تا افق سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۷ تداوم خواهد داشت.

خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای آغاز سال تحصیلی گفت: با اجرای دقیق و به‌موقع «پروژه مهر»، ساماندهی نقل و انتقالات فرهنگیان و جذب و به‌کارگیری معلمان جدید، خوشبختانه هیچ کلاس درسی در سطح استان بدون معلم نمانده و سال تحصیلی با آمادگی کامل آغاز شده است.

گفتنی است: آیین نمادین آغاز سال تحصیلی جدید با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان در دبیرستان نمونه دخترانه حضرت معصومه (س) شهرکرد، با قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش و با حضور پرشور دانش‌آموزان و فرهنگیان برگزار شد.

 

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، دانش آموز
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