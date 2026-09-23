وزیر خارجه ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، میزبان همتایان سوری و سعودی خود بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نیویورک آمریکا با همتایان سوری و سعودی خود، اسعد حسن شیبانی و فیصل بن فرحان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک ترکیه به خبرگزاری آناتولی، این دیدار سه‌جانبه شامگاه سه‌شنبه و در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد.

این منابع اعلام کردند که نشست سه‌جانبه به میزبانی وزیر امور خارجه ترکیه برگزار شده است. آنها جزئیاتی درباره محتوای مذاکرات میان سه وزیر ارائه نکردند و مقام‌های رسمی ترکیه نیز تاکنون بیانیه‌ای درباره این دیدار منتشر نکرده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ترکیه و عربستان ، ترکیه و سوریه ، وزیر خارجه ترکیه
خبرهای مرتبط
افزایش تدابیر امنیتی در سازمان ملل همزمان با برگزاری مجمع عمومی و کشف یک بسته مشکوک
فیدان: پیمان مکه معماری جدید امنیتی در منطقه ایجاد می‌کند
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
وزیر خارجه ترکیه: تل‌آویو بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات سوریه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر خارجه آمریکا: گزینه‌های مختلفی درباره ایران داریم
پاکستان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه را منصوب کرد
رویترز: پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی اولویت ایران است
سفیر آمریکا: حل پرونده اس-۴۰۰ با ترکیه زمان می‌برد/ ویتکاف از مذاکرات با ایران خشنود است
تلاش زلنسکی در سازمان ملل برای جلب حمایت کشورها: ممکن است جنگ گسترش پیدا کند
پولیتیکو: ترامپ به دنبال ممنوع کردن صادرات گازوئیل آمریکا است
افزایش تدابیر امنیتی در سازمان ملل همزمان با برگزاری مجمع عمومی و کشف یک بسته مشکوک
سقوط هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس
فرزند سفیر اسرائیل در آمریکا در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری زخمی شد
پوتین: انتخابات نشان داد که مردم روسیه از ارتش خود حمایت می‌کنند
آخرین اخبار
سفیر آمریکا: حل پرونده اس-۴۰۰ با ترکیه زمان می‌برد/ ویتکاف از مذاکرات با ایران خشنود است
پولیتیکو: ترامپ به دنبال ممنوع کردن صادرات گازوئیل آمریکا است
تلاش زلنسکی در سازمان ملل برای جلب حمایت کشورها: ممکن است جنگ گسترش پیدا کند
فرزند سفیر اسرائیل در آمریکا در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری زخمی شد
لاوروف: روسیه عملیات در اوکراین را متوقف نخواهد کرد
جان باختن یک تبعه هند در حادثه دریایی نزدیک عمان 
رویترز: پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی اولویت ایران است
نفت نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت/ برنت به بالای ۱۰۱ دلار رسید
پوتین: انتخابات نشان داد که مردم روسیه از ارتش خود حمایت می‌کنند
روبیو و لاوروف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند
سقوط هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس
وزیر خارجه آمریکا: گزینه‌های مختلفی درباره ایران داریم
ترامپ از سیاست‌های مهاجرتی کانادا انتقاد کرد
پاکستان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه را منصوب کرد
الجولانی: هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت سوریه متوقف خواهد شد
افزایش تدابیر امنیتی در سازمان ملل همزمان با برگزاری مجمع عمومی و کشف یک بسته مشکوک
هلند خواستار سازوکار اروپایی برای حفاظت از دیوان کیفری بین‌المللی در مقابل تحریم‌های آمریکا شد
هشدار انصارالله به آمریکا درباره مداخله نظامی در یمن
انتقاد زلنسکی از لغو تحریم‌های دو بازرگان روس در اتحادیه اروپا
تجمع روحانیان کاتولیک در واتیکان برای پایان نسل‌کشی غزه
اصابت پرتابه به یک کشتی باری در تنگه هرمز
افزایش هزینه سوخت در اروپا به روزانه ۲۰۳ میلیون یورو
ادعای واشنگتن درباره تکمیل خروج نیرو‌های آمریکا از عراق
فرود هواپیمای ماهان در چین با وجود تهدید تحریمی آمریکا
رعد: عظمت مقاومت در علی الطاهر بعد‌ها آشکار می‌شود
چین موضع خود را در مورد تحریم پرواز‌های ایران روشن کرد
سندرز: تهدید ترامپ برای نابودی ایران جنایت جنگی است
دیدار سه‌جانبه وزیران خارجه ترکیه، سوریه و عربستان در نیویورک
۲۴ شهروند یمنی در حملات سعودی شهید یا زخمی شدند
وزارت دادگستری آمریکا از محدودیت دسترسی رسانه‌ها دفاع کرد