وزیر خارجه ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، میزبان همتایان سوری و سعودی خود بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نیویورک آمریکا با همتایان سوری و سعودی خود، اسعد حسن شیبانی و فیصل بن فرحان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک ترکیه به خبرگزاری آناتولی، این دیدار سه‌جانبه شامگاه سه‌شنبه و در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد.

این منابع اعلام کردند که نشست سه‌جانبه به میزبانی وزیر امور خارجه ترکیه برگزار شده است. آنها جزئیاتی درباره محتوای مذاکرات میان سه وزیر ارائه نکردند و مقام‌های رسمی ترکیه نیز تاکنون بیانیه‌ای درباره این دیدار منتشر نکرده‌اند.

منبع: آناتولی