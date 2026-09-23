باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگو با «اتاق خبر سلامت» رادیو سلامت، درباره ابلاغیه روز بدون خودرو و طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو اظهار داشت: سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر نظام اداری و دیوان‌سالاری کشور، جایگاه ویژه‌ای در اجرای این طرح دارد. این سازمان ساعت کاری، نحوه خدمت‌رسانی، هوشمندسازی دولت و به‌کارگیری نیروی انسانی را مشخص می‌کند و اگر قرار باشد به سمت یک نظام اداری هوشمند و منعطف حرکت کنیم، باید از خودمان شروع کنیم.

وی با اشاره به تجربه دوران جنگ و ارائه خدمات از طریق پلتفرم‌های بومی، افزود: در شرایط جنگ، بسیاری از کارمندان در سنگرهای خدمت مشغول بودند و برخی نیز امکان حضور نداشتند. با تدابیری اندیشیده شده، ده‌ها خدمت به پلتفرم‌های بومی منتقل شد و مردم توانستند از طریق گوشی‌های همراه خود خدمات اولویت‌دار را دریافت کنند. در طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو نیز، همین مسیر ادامه پیدا می کند.

رحمانیان در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح اجباری است یا اختیاری، تصریح کرد: دبیر محترم هیئت دولت به همه اجزای دولت بخشنامه کرده و رئیس‌جمهور نیز شخصاً از مترو استفاده کرده است. وزرای نفت، ارتباطات و رئیس سازمان محیط زیست نیز به این پویش پیوستند و با مترو به محل کار رفتند. هدف این است که این سیاست‌گذاری‌ها تبدیل به رفتار شود و گامی در مسیر اعتماد و مسئولیت‌پذیری برداشته شود. دولت از خود شروع کرده و در غیر این صورت، نمی‌توان از مردم انتظار داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی کارمندان از سرویس حمل‌ونقل عمومی و احتمال تأخیر در ساعت کاری، گفت: در بخشنامه ابلاغی، این اختیار به دستگاه‌های اجرایی داده شده که برای رعایت حال بانوان دارای فرزند خردسال زیر شش سال، افراد دارای بیماری مزمن یا مواردی که ممکن است با تأخیر مواجه شوند، انعطاف لازم را داشته باشند. همچنین تأکید شده اگر قرار است در مسئولیت‌هایی که ضرورت حضور ندارند و امکان دورکاری وجود دارد، دستگاه‌های اجرایی به سمت دورکاری بروند. ظرفیت دورکاری از سال ۸۹ در قانون پیش‌بینی شده و رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید دارد.

رحمانیان با اشاره به اینکه دو روز در هفته برای دورکاری در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: این اختیار به دستگاه‌های اجرایی سپرده شده که از ظرفیت دورکاری استفاده کنند. ما نیز در سازمان اداری و استخدامی کشور به همه واحدها ابلاغ کردیم که عزیزانی که می‌توانند کارشان را در قالب دورکاری انجام دهند، از این ظرفیت استفاده کنند. دورکاری و سه‌شنبه‌های بدون خودرو می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و به کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و ترویج استفاده از حمل‌ونقل عمومی کمک کنند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف، گفت: قطعاً مشکلاتی وجود دارد؛ بخشی مزمن و بخشی ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناصحیح است. اما باید این اصلاح صورت بگیرد و دولت در اصلاح الگوی مصرف پیشگام شود. همان‌طور که بحث کمربند ایمنی در دهه هفتاد به یک رفتار تبدیل شد، سه‌شنبه‌های بدون خودرو نیز می‌تواند به یک عادت پایدار تبدیل شود.