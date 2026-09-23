باشگاه خبرنگاران جوان - آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بازار سرمایه در فصل پاییز صبح امروز با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و جمعی از مدیران و مقامات ارشد ارکان بازار سرمایه در محل تالار سعادت‌آباد بورس تهران برگزار شد.

حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم آغاز مهر، پاییز طلایی و نیمه دوم سال را تبریک گفت و افزود: «الحمدالله بازار سرمایه ایران از نظر بازده بازار، بالندگی بازار، آرامش حاکم در بازار و تعادلی که در بازار حاکم است؛ سال خوبی را پشت سر می‌گذارد.»

او ادامه داد: «در دوران پس از بازگشایی بازار سهام در اواخر اردیبهشت، تلاش همه فعالان موجب شد بازار خوبی رقم بخورد. در این دوره با صبر و متانت و آرامش، هم حجم معاملات، هم تعداد معاملات و همین‌طور تعداد فعالان بازار افزایش پیدا کرد.»

صیدی با اشاره به فلسفه برگزاری آیین نواختن زنگ بورس‌ها در بازار‌های سرمایه دنیا گفت: «آیین نواختن زنگ بورس‌ها که در دنیا، به‌ویژه در بورس‌های بزرگ، رواج دارد، این یک مراسم نمادین است، نمادی از حرکت، حرکت به سمت شفافیت و کارایی بیش‌تر در بازار.»

او با اشاره به این‌که ارتقای سطح کارایی و شفافیت، لازمه بازار است، توضیح داد: «در دوره اخیر اتفاق‌هایی در بازار رخ داده، هم ریزساختار‌ها و هم نحوه گزارش‌گری و مقررات و ضوابط به گونه‌ای تغییر کرده که میزان شفافیت را ارتقا داده، شفافیتی که در نهایت به تقویت اعتماد می‌انجامد.»

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دومین مولفه مرتبط با موضوع حرکت را حرکت به سمت تشکیل سرمایه بیش‌تر عنوان کرد و گفت: «هنر ما در بازار سرمایه این است که بتوانیم دست به دست هم بدهیم تا در کشور تشکیل سرمایه با سرعت و عمق بیش‌تری رخ بدهد تا شاهد رشد مطلوب در اقتصاد باشیم.»

او ادامه داد: «متأسفانه آمار‌ها از رشد نامطلوب حکایت می‌کنند. بخشی از آن هم طبیعی است، برای این‌که ما درگیر ۲ جنگ تمام‌عیار بوده‌ایم و هنوز در شرایط جنگی هستیم. طبیعتاً در چنین شرایطی همین که اقتصاد بتواند تاب‌آوری بالای خودش را اثبات کند، خداوند را شکر می‌کنیم که به ما این قوت و توان را داد که بتوانیم تاب‌آوری ایران عزیز را به اثبات برسانیم.»

صیدی تأکید کرد: «به هر صورت بازار سرمایه باید بخش واقعی اقتصاد را تأمین مالی کند. بازار سرمایه فقط جای خرید و فروش سهام نیست، بلکه جای تأمین سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی و رفاه شهروندان است.»

او در ادامه تشریح مفهوم حرکت در بازار سرمایه توضیح داد: «در نهایت حرکت بازار سرمایه به سمت بازده مطلوب‌تر اهمیت پیدا می‌کند، نواختن زنگ بورس نمادی از حرکت به سمت بازدهی مطلوب‌تر است، بازدهی که فعالان بازار به دنبال آن هستند.»

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «برای این‌که این ۳ هدف مزبور در بازار سرمایه محقق شود باید همراه با صدای نمادین زنگ بورس در این مسیر قدم‌های بزرگی برداریم.»

صیدی با اشاره به عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس در نیمه نخست سال ادامه داد: «شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه در ۶ ماه گذشته روند به‌نسبت موفقی را طی کردند. حتی شرکت‌هایی که در جنگ خسارت دیده بودند، توانستند با برنامه‌ریزی، بازسازی و بازآفرینی، اعتماد را به سهام‌داران بازگردانند، چنان‌که این شرکت‌ها در حال بازگشتن به همان ظرفیت‌های قبلی هستند. حتی برخی شرکت‌ها از تهدید‌ها فرصت ساخته‌اند و دنبال نوسازی بعضی از خطوط تولیدشان رفته‌اند و بازسازی با تکنولوژی جدید را در دستور کار خود قرار داده‌اند.»

او مهم‌ترین کاری را که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باید انجام دهند، تلاش برای عملکرد بهتر در نیمه دوم سال عنوان کرد و گفت: «مهم‌ترین کاری که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باید انجام دهند، تلاش برای خلق نیمه دومی بهتر از نیمه نخست سال است. پوشش بودجه و رسیدن به ارقام پیش‌بینی از جمله این تلاش‌ها خواهد بود، در عین حال باید برای اعمال حاکمیت شرکتی قوی‌تر بپردازند، موضوعی که به عملکرد بالاتر و مطلوب‌تر منجر می‌شود. توجه به این ۲ موضوع را از شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس انتظار داریم.»