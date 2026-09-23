یک سناتور آمریکایی در واکنش به تهدید ترامپ برای «نابودی» ایران، این اظهارات را جنایت جنگی و اقدامی وحشیانه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برنی سندرز، سناتور آمریکایی اعلام کرد «نابودی» مردم ایران، آن‌گونه که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است، جنایت جنگی و اقدامی وحشیانه محسوب می‌شود که آمریکا هرگز نباید با آن ارتباطی داشته باشد.

سندرز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» خطاب به ترامپ نوشت: «نه، آقای رئیس‌جمهور. ما نباید مردم ایران را نابود کنیم. این یک جنایت جنگی است و اقدامی وحشیانه محسوب می‌شود؛ چیزی که آمریکا هرگز نباید با آن ارتباطی داشته باشد.»

این سناتور آمریکایی جنگ علیه ایران را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» توصیف کرد و از کنگره آمریکا خواست فورا وارد عمل شود و اقدامات لازم برای پایان دادن به این جنگ را انجام دهد.

موضع سندرز در واکنش به تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سخنرانی او در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. ترامپ گفته بود باید درباره ایران «تصمیم بزرگی» بگیرد که به گفته او، یکی از دو گزینه «توافقی بزرگ با ایران» یا «نابودی مردم آن» است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، جنایت جنگی ، حمله به ایران
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