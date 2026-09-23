باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم نواختن زنگ اول مهر، با اشاره به حوادث تلخ نهم اسفند ۱۴۰۴ گفت: ساعاتی پس از حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب، شهرستان لامرد در جنوب استان فارس صحنه یکی از وحشیانهترین جنایات جنگی شد.
وی با تشریح ابعاد این جنایت تروریستی افزود: در این حمله، یک مجموعه ورزشی، مناطق مسکونی پیرامون آن و فضاهای غیرنظامی مجاور، از جمله محدودهای نزدیک به یک دبستان، هدف اصابت موشکهای آمریکایی قرار گرفتند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آمار قربانیان این حمله جنایی تصریح کرد: در جریان حمله تروریستی آمریکا به لامرد، پنجاه دانشآموز مجروح شدند و ۲۳ نفر به شهادت رسیدند که شامل ۸ زن و ۱۵ مرد بود؛ در میان شهدا، ۴ دانشآموز و یک کودک دو ساله نیز حضور داشتند.
وی با ابراز حمایت از خانوادههای معزز قربانیان تأکید کرد: فرزندان شهدا، جانبازان و دانشآموزانی که در این حوادث آسیب دیدهاند، در مدارس سما مورد حمایت قرار میگیرند و در صورت تمایل، امکان بهرهمندی از بورس تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی تا مقطع دکترا را خواهند داشت.
رنجبر در پایان با تأکید بر فلسفه این اقدامات گفت: هدف ما زنده نگه داشتن یاد شهدا و تقویت روحیه مقاومت و بصیرت در نسل آینده است؛ دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه خود میداند که نام شهدای حوادث اخیر، بهویژه دانشآموزان شهید، را زنده نگه دارد و در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نکند.