باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات نیمه نهایی ورزشهای الکترونیک eFootball لحظاتی پیش به پایان رسید و بازیکنان ایرانی از سد ژاپنیها گذشتند. در نیمهنهایی، حسن پاجانی در PC با Tess و ابوالفضل آقایینسب در Mobile با lemon-pop روبهرو شدند.
پاجانی با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را برد و آقایی نسب در ۲ بر یک برابر حریف ژاپنی متوقف شد. از آنجاکه تعداد بردها و مجموع گلها برابر شد، مسابقه سومی نیز برگزار شد. در سومین رقابت، آقایی نسب نماینده ایران بود و این بار ۲بر صفر از سد رقیب ژاپنی گذشت. در مسابقه دیگر نیمه نهایی، مالزی و ازبکستان رقابت میکنند که تا ساعتی دیگر برگزار میشود. برنده این مسابقه امشب در برابر پسران ایران در بازی فینال قرار میگیرد. گفتنی است در پایان مسابقه دکتر مهدی علی نژاد، دبیرکل کمیته المپیک برای تبریک به سالن مسابقات eFootball آمد.