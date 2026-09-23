عبدی پس از شکست برابر کره شمالی و ناکامی در صعود به مرحله بعد بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، گفت: این نخستین بار است که در یک بازی رسمی بین‌المللی چنین نتیجه‌ای کسب می‌کنم و بابت اینکه نتوانستم مردم شریف ایران را خوشحال کنم، عذرخواهی می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسین عبدی، سرمربی تیم ملی فوتبال امید گفت: تصور می‌کردم بتوانیم نتیجه دیگری به دست بیاوریم. ما می‌توانستیم هر نتیجه دیگری را رقم بزنیم، غیر از این نتیجه. از همه کسانی که انتظار داشتند و تصور می‌کردند ما بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم، عذرخواهی می‌کنم.

سرمربی تیم ملی امید همچنین گفت: تصور من این است که بازیکنان با این ذهنیت وارد زمین شدند که صعود به مرحله بعد را قطعی کرده‌ایم، اما از حق نباید بگذریم. تیم کره شمالی یکی از تیم‌هایی بود که از ابتدا انتظار داشتیم بازی سختی مقابل آن داشته باشیم. آنها امروز فوتبال بسیار خوبی ارائه دادند و باید به آنها تبریک گفت.

عبدی ادامه داد: باید تأسف خورد که ما می‌توانستیم برتری خودمان را در گروهی که به ظاهر یکی از گروه‌های سخت این مسابقات بود، حفظ کنیم؛ گروهی که تا آخرین روز مشخص نبود کدام تیم صعود می‌کند. متأسفانه امروز نتوانستیم عملکردی که انتظار داشتیم داشته باشیم و امتیاز لازم را به دست بیاوریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت، این عذرخواهی من از مردم عزیزم است. امیدوارم بتوانیم در ادامه کار‌های بهتری انجام دهیم و این اتفاق باعث شود مسیر بهتری را پیش بگیریم. بچه‌ها باید این موضوع را درک کنند که هیچ چیزی از قبل از بازی تمام‌شده نیست و تا زمانی که بازی به پایان نرسیده، هیچ نتیجه‌ای قطعی نیست.

برچسب ها: تیم ملی امید ، حسین عبدی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
به نظر میرسد تیم ملی فوتبال جوانان
اصلا کادر فنی نداشته است !!!!
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