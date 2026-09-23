وزیر بهداشت گفت: فرهنگ سازی در خصوص مصرف منطقی دارو یک ضرورت محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در حاشیه نمایشگاه ایران فارما گفت: تاب آوری در چنین شرایطی توسط مردم انجام شده است. در جنگ اخیر ۷۳ بیمارستان تخریب و ۳۰۰ دستگاه آمبولانس آسیب دیده است.

به گفته وی، در جنگ‌های تحمیلی دشمنان حملات وحشیانه‌ای به کشورمان انجام دادند، اما کشورمان سلامت ماند. الان دیپلماسی سلامت و جنگ یک بسته بزرگ محسوب می‌شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: شعار ایران سلامت می‌ماند، یک جمله زیبا است. در دوران جنگ تحمیلی خیلی از کشور‌ها به ایران حمله کردند. 

وی تصریح کرد: وضعیت کمبود‌های‌مان کمتر از دوران جنگ است. مقاومت میکروبی به دلیل مصرف بی رویه و غیر منطقی دارو است؛ بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، سالیانه ۵ میلیون نفر بر اثر مقاومت میکروبی در جهان فوت می‌کنند. 

وزیر بهداشت تصریح کرد: برای تولید داروهای هایکت باید سازوکار پوشش بیمه‌ای آن و میزان مصرف دارو بررسی شود. 

برچسب ها: ارز دارو ، کمبود دارو
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