باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رضا جاویدی، رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز، ضمن تشریح اقدامات و برنامههای این مجموعه، بر ضرورت تداوم و پایداری خدمات آرامستانها در شرایط عادی و بحرانی تأکید کرد.
آرامستان؛ خدمتی که حتی در بحران نباید متوقف شود
جاویدی با اشاره به ماهیت ویژه خدمات سازمان مدیریت آرامستانها اظهار کرد: خدمات آرامستانها از جمله خدماتی است که حتی در دشوارترین شرایط نیز نمیتواند متوقف شود و از همین رو، ایجاد زیرساختهای پایدار، پیشبینی سناریوهای مختلف و آمادگی برای مواجهه با بحران، از اولویتهای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز است.
او افزود: در کنار خدمات روزمره و عمومی که شهروندان با آن مواجه هستند، مطالعات و برنامهریزیهای جامعی برای مواجهه با شرایط اضطراری انجام شده است تا سازمان بتواند در صورت وقوع حوادث و بحرانهای مختلف، فرآیند خدمترسانی را با کمترین وقفه ادامه دهد.
به گفته رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز، سناریوهای مرتبط با جنگ، سیل، زلزله و سایر حوادث و بلایای طبیعی مورد توجه قرار گرفته و در همین راستا، اقدامات مختلفی در حوزه مدیریت بحران، زیرساخت، تجهیزات، نیروی انسانی و آمادگی عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
سوله بحران، تیم واکنش سریع و آمادگی عملیاتی
یکی از محورهای مهم اقدامات سازمان در حوزه تابآوری، ایجاد و تقویت ظرفیتهای مورد نیاز برای شرایط بحرانی است. در این مسیر، سوله بحران، انبار تجهیزات و اقلام مورد نیاز بحران، تشکیل و آموزش تیم واکنش سریع، برگزاری مانورها و تدوین فرآیندهای واکنش اضطراری مورد توجه قرار گرفته است.
جاویدی با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از وقوع حادثه گفت: مدیریت بحران صرفاً به زمان وقوع حادثه محدود نمیشود، بلکه بخش مهمی از آن به شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، آموزش نیروها، آمادهسازی تجهیزات و تمرین فرآیندهای واکنش اضطراری بازمیگردد.
وی ادامه داد: سازمان در حوزه ایمنی و بهداشت نیز اقدامات مختلفی از جمله ارزیابی ریسک، تهیه و اجرای مطالعات JSA، آموزشهای تخصصی، تشکیل کمیته ایمنی، تأیید صلاحیت پیمانکاران و ایمنسازی اماکن و فضاهای کاری را دنبال کرده است تا سطح آمادگی و ایمنی مجموعه ارتقا یابد.
بهداشت و محیط زیست؛ اولویتی جدی در مدیریت آرامستانها
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز همچنین با اشاره به اهمیت موضوع بهداشت و محیط زیست در آرامستانها گفت: توجه به الزامات بهداشتی و زیستمحیطی در آرامستانها، موضوعی تخصصی و چندوجهی است که نیازمند برنامهریزی مستمر و اجرای استانداردهای لازم است.
وی افزود: پس از ابلاغ آییننامه بهداشتی آرامستانها در شهریورماه ۱۴۰۴، توجه به این حوزه بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفت و سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز نیز با توجه به سیاستهای ابلاغی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز، مجموعهای از اقدامات و پروژهها را در این زمینه دنبال کرده است.
در این چارچوب، استانداردسازی فرآیندها و تجهیزات غسالخانهها، توجه به بهداشت شغلی، کنترل عوامل زیانآور محیط کار، مدیریت مواجهه با عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک، ارزیابی مخاطرات و ارتقای ایمنی کارکنان از جمله موضوعاتی است که در برنامههای سازمان مورد توجه قرار گرفته است.
بهشت احمدی؛ زیرساختی گسترده برای ارائه خدمات تخصصی
بخش دیگری از اقدامات سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز به توسعه زیرساختهای آرامستان بهشت احمدی اختصاص دارد؛ مجموعهای که با مساحتی حدود ۴۶۶ هکتار، بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم خدمات آرامستانی شیراز، طی سالهای اخیر شاهد توسعه و تجهیز بخشهای مختلف بوده است.
در این مجموعه، خدمات و زیرساختهایی همچون ساختمان اداری و پذیرش، پزشکی قانونی، اهدای قرنیه، مدیریت امور متوفیان، پایانه حمل متوفی، غسالخانه، سردخانه مرکزی مجهز و سایر فضاهای تخصصی پیشبینی و توسعه یافته است.
همچنین راهاندازی و توسعه غسالخانههای مکانیزه زنانه و مردانه و استفاده از تجهیزات مناسب برای فرآیند تغسیل و نگهداری، با هدف افزایش نظم، سرعت، بهداشت و کیفیت ارائه خدمات به خانوادههای داغدار انجام شده است.
از سوی دیگر، وجود بیش از ۷۰ خودروی حمل متوفی و سامانه شبانهروزی ۱۵۳۰، ظرفیت دیگری برای تسهیل فرآیندهای مرتبط با انتقال و پذیرش متوفیان ایجاد کرده است.
کاهش فرآیندهای اداری و حرکت به سمت خدمات هوشمند
جاویدی با اشاره به اهمیت تکریم خانوادههای داغدار گفت: یکی از رویکردهای اصلی سازمان، تسهیل فرآیند دریافت خدمات و کاهش دغدغههای خانوادههاست و در این زمینه، هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوریهای نوین در دستور کار قرار گرفته است.
سامانههای تخصصی مدیریت فرآیند خدمات متوفیان، پاسخگویی شبانهروزی ۱۵۳۰، ارتباط با سامانه ۱۳۷، توسعه زیرساخت فیبر نوری و استفاده از سیستمهای نظارت تصویری، از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش سرعت، شفافیت، نظارت و کیفیت خدمات دنبال شده است.
او افزود: هوشمندسازی تنها به استفاده از سامانهها محدود نمیشود، بلکه هدف اصلی آن ایجاد فرآیندی منظم، قابل رصد و سریع برای ارائه خدمات به شهروندان است.
زیرساختهای پایدار برای روزهای سخت
همچنین توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، از جمله فیبر نوری، در کنار سیستمهای نظارت تصویری، به افزایش ضریب پایداری و مدیریت بهتر مجموعه کمک کرده است.
معراجالشهدا؛ پیوند خدمت و فرهنگ ایثار
در کنار مأموریتهای تخصصی و خدماتی سازمان، توجه به حوزه فرهنگی نیز در برنامههای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز جایگاه ویژهای دارد.
معراجالشهدا در بهشت احمدی، یکی از ظرفیتهای فرهنگی مجموعه به شمار میرود و در کنار سایر بخشهای سازمان، بستری برای توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات فرهنگی فراهم کرده است.
جاویدی با اشاره به این ظرفیتها تأکید کرد که سازمان مدیریت آرامستانها علاوه بر انجام وظایف تخصصی خود، در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز تلاش میکند نقش خود را در مجموعه مدیریت شهری ایفا کند.
توسعه بهشت احمدی و نگاه بلندمدت به نیازهای شهر
از دیگر اقدامات سازمان، برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای بهشت احمدی است. در این راستا، طراحی فاز دو آرامستان بهشت احمدی با ۱۳۶ هکتار در راستای ایجاد ظرفیتهای جدید و توسعه فضاهای خدماتی و پشتیبان در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین اجرای طرحهایی همچون تصفیهخانه، توسعه فضای سبز و زیرساختهای تأسیساتی در راستای ایجاد مجموعهای پایدار و متناسب با نیازهای آینده شهر دنبال شده است.
هدف از این اقدامات، ایجاد ظرفیت کافی برای سالهای آینده و فراهم کردن مجموعهای منسجم است که بتواند خدمات مورد نیاز شهروندان را با رعایت الزامات فنی، بهداشتی، زیستمحیطی و فرهنگی ارائه کند.
کیفیت خدمات؛ از استانداردسازی تا نظارت مستمر
سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز در کنار توسعه فیزیکی و زیرساختی، موضوع ارتقای کیفیت خدمات را نیز دنبال کرده است. استقرار و توجه به نظامهای مدیریتی کیفیت و اخذ گواهی ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از جمله اقداماتی است که در مسیر استانداردسازی و ارتقای فرآیندهای سازمان انجام شده است.
جاویدی با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر خدمات گفت: کیفیت در خدمات آرامستانی فقط به تجهیزات و ساختمان محدود نیست؛ بلکه نحوه برخورد با خانوادهها، سرعت انجام امور، رعایت اصول شرعی و بهداشتی، ایمنی کارکنان، نظم فرآیندها و پاسخگویی نیز بخش مهمی از کیفیت خدمترسانی محسوب میشود.
نمایشگاه؛ فرصتی برای انتقال تجربه و معرفی توانمندیها
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز در پایان با اشاره به حضور این سازمان در هفتمین نمایشگاه جامع خدمات شهری، اظهار کرد: حضور در این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای ارائه بخشی از تجربیات و اقدامات سازمان در حوزههای تابآوری شهری، مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست، هوشمندسازی، توسعه زیرساختها و تداوم خدمات بود.
او افزود: این رویداد همچنین زمینهای برای گفتوگو با مدیران، کارشناسان و مجموعههای مختلف مدیریت شهری از سراسر کشور فراهم کرد تا ضمن معرفی ظرفیتهای موجود، تجربیات و راهکارهای مجموعههای مختلف در حوزه خدمات شهری مورد بررسی و تبادل قرار گیرد.
جاویدی خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز، حرکت به سمت مجموعهای ایمن، تابآور، هوشمند، استاندارد و پاسخگو است؛ مجموعهای که در شرایط عادی، خدمات خود را با کیفیت مناسب ارائه دهد و در شرایط بحرانی نیز بتواند با اتکا به زیرساختها، نیروی انسانی آموزشدیده، تجهیزات و برنامههای پیشبینیشده، خدمترسانی به شهروندان را استمرار بخشد.
حضور سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز در این نمایشگاه، در واقع روایت بخشی از تلاشهای مجموعهای است که مأموریت آن از یک خدمت شهری فراتر رفته و امروز موضوعاتی همچون تابآوری، مدیریت بحران، سلامت، محیط زیست، فناوری، فرهنگ و کرامت انسانی را در کنار یکدیگر دنبال میکند.
هفتمین نمایشگاه جامع خدمات شهری، حملونقل و ترافیک شهری کشور در شیراز، فرصتی برای معرفی ظرفیتها، تجربیات و اقدامات مجموعههای مدیریت شهری بود؛ رویدادی که در آن سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز نیز با ارائه بخشی از مهمترین اقدامات خود در حوزههای مدیریت بحران، تابآوری، ایمنی، بهداشت، محیط زیست، هوشمندسازی و توسعه زیرساختها حضور یافت.