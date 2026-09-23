ملی‌پوشان اسکواش زنان ایران در نخستین روز رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا، با پیروزی در دیدار‌های خود راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز نخست مسابقات اسکواش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز فرشته اقتداری و نجمه بوشهری زاده، دو ملی‌پوش اسکواش زنان در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف رقبای خود رفتند.

فرشته اقتداری در این مرحله مقابل آلتانخویاگ از مغولستان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه مقتدرانه ۳ بر صفر (۱۱-۰، ۱۱-۴، ۱۱-۱) مقابل حریف خود به برتری برسد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شود. اقتداری فردا حریفی از هنگ کنگ را پیش رو دارد و در صورت برتری به جمع ۸ نفر برتر مسابقات صعود خواهد کرد.

همچنین نجمه بوشهری زاده، دیگر ملی‌پوش اسکواش زنان در بخش انفرادی امروز مقابل بهادار سانا از پاکستان به میدان رفت. بوشهری زاده در حالی که وقت اول را ۱۱-۹ به سود خود رقم زد، در ادامه با واگذاری وقت‌های دوم و سوم با نتایج ۱۱-۶ و ۱۲-۱۰ در آستانه شکست قرار گرفت، اما در تایم‌های چهارم و پنجم اسکواش‌باز ایرانی موفق شد حریفش را ۱۱-۸ و ۱۱-۶ شکست دهد و در مجموع ۳-۲ به برتری برسد.

بوشهری زاده فردا باید در مرحله یک هشتم نهایی مقابل حریف مالزیایی به میدان برود.

برچسب ها: اسکواش ، ناگویا
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