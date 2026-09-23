همزمان با آغاز فصل جدید برنامه‌سازی روند تولید ویژه نغمات آیینی شامل ادعیه و مناجات‌های فاخر کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای غنابخشی به محتوای معنوی آنتن و ارتقای کیفیت آثار آیینی، شبکه رادیویی قرآن در فصل نوین فعالیت‌های خود، تمرکز ویژه‌ای را بر تولید تخصصی ادعیه، زیارات و مناجات‌ها قرار داده است و در همین راستا، استودیوی رادیو قرآن در آغاز تولید این آثار میزبان استاد پیشکسوت، حاج محسن حسن‌زاده مداح و مناجات‌خوان برجسته کشور بود تا برگ زرین دیگری از تولیدات نغماتی و مناجات‌خوانی در این شبکه ماندگار شود. 

این اقدام سرآغاز فرآیندی گسترده برای تولید آثاری فاخر و شنیدنی است که با بهره‌گیری از اساتید صاحب‌نام و اصیل حوزه ستایشگری اهل‌بیت (ع) به روی آنتن خواهد رفت و علاوه بر بهره‌مندی از تجارب اساتید برجسته، برنامه‌ریزی دقیقی برای شناسایی، معرفی و استفاده از ظرفیت صدا‌های جدید، مستعد و جوان در حوزه نغمات آیینی و مناجات‌خوانی صورت گرفته است تا تنوع و پویایی مضاعفی به جدول پخش شبکه بخشیده شود.

بر اساس این گزارش، جزئیات تکمیلی، عناوین ادعیه ضبط‌شده و جدول زمان‌بندی پخش این آثار فاخر و نغمات جدید به‌زودی پس از طی مراحل فنی و نهایی‌سازی ضبط و تدوین، از طریق روابط عمومی شبکه رادیویی قرآن به اطلاع مخاطبان و جامعه قرآنی کشور خواهد رسید تا شنوندگان عزیز بیش از پیش از زلال این ادعیه و نوا‌های دلنشین بهره‌مند گردند.

منبع: رادیو قرآن

برچسب ها: رادیو قرآن ، ادعیه ، نغمات
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