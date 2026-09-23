باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - الهام فتاحیفر، مدیرکل دفتر گلخانه وزارت جهاد کشاورزی در همایش بین المللی توسعه تولید و صادرات گل محمدی، گیاهان دارویی ارگانیک و فرآورده های آن گفت: با توجه به پتانسیل بالای محصولات باغبانی در تولید ارز، خواستار ایجاد هماهنگی میان بخشهای دولتی، اجرایی و خصوصی برای عملیاتی کردن برنامه توسعه کشت ارگانیک شد.
فتاحیفر پیرامون چالشها و فرصتهای توسعه کشاورزی ارگانیک در کشور، بر لزوم بهرهگیری از استانداردهای ملی و نقش شرکتهای بازرسیکننده در زنجیره تامین نهادهها و محصولات تأکید کرد و گفت: تولید استانداردهای ارگانیک در سطح جهان بر محوریت بخش خصوصی استوار است و نقش دولت در این میان، سیاستگذاری و حمایتگری است؛ لذا ایجاد عزم جدی و هماهنگی میان سه بخش دولت، اجرا و خصوصی، پیششرط اصلی موفقیت در این حوزه است.
مدیرکل دفتر گلخانه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی بخش کشاورزی، افزود: بیش از ۵۰ درصد ارزآوری بخش کشاورزی از زیربخش باغبانی حاصل میشود که سالانه رقمی در حدود ۴ میلیارد دلار را شامل میشود. این ظرفیت، کشت ارگانیک را به نخستین اولویت در حوزه محصولات باغبانی تبدیل میکند.
وی گیاهان دارویی، زعفران و گل محمدی را به عنوان محصولاتی که پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه در قالب کشت ارگانیک دارند، معرفی کرد.
به گفته وی، در برنامه هفتم کشت ۲۰ هزار هکتار محصولات ارگانیک پیش بینی کردیم که به تفکیک استان و محصولات مختلف منفاوت است.
فتاحیفر با اشاره به وجود بستر قانونی مناسب در برنامه هفتم توسعه، از تدوین برنامههای اجرایی برای تفکیک محصولات و استانها خبر داد.
وی ادامه داد: ما با همکاری اتحادیه و سازمان ملی استاندارد، برنامهای اجرایی برای توسعه سطح زیر کشت داریم که هدف آن دستیابی به اعدادی قابل دفاع و ارزشمند برای کشور در بازه زمانی مشخص است. لازم است تمامی نکات مطرح شده توسط متخصصان و فعالان این حوزه، در قالب یک برنامه عملیاتی منسجم در دستور کار قرار گیرد.
الزام به مدل کشاورزی قراردادی و ایجاد شهرکهای تخصصی
این مقام مسئول در بخش راهبردهای اجرایی، بر دو نکته اساسی برای موفقیت این طرح تأکید کرد و گفت: برای تضمین تأمین پایدار، یکنواخت و با کیفیت گیاهان دارویی، زعفران و گل محمدی، مدل اجرای کشاورزی ارگانیک در کشور حتما باید در قالب کشاورزی قراردادی پیش برود.
وی در ادامه پیشنهاد ایجاد شهرکهای تخصصی گیاهان دارویی با رویکرد کشت ارگانیک را مطرح کرد و افزود: ایجاد این شهرکها با همکاری وزارتخانههای مختلف، امکان برنامهریزی برای احداث مزارع بر اساس اصول کیفی، مدیریت دقیق فرآیند برداشت و فرآوری، و نظارت مستمر شرکتهای بازرسیکننده را فراهم میکند. این رویکرد باعث میشود محصول نهایی، با رعایت دقیق استانداردهای سازمان ملی استاندارد، از نظر کیفیت و کمیت ارتقا یافته و جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند.