سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد پکن با تحریم‌های یکجانبه‌ای که مبنایی در حقوق بین‌الملل یا مجوز شورای امنیت ندارند مخالف است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین بار دیگر مخالفت خود را با تحریم‌های یکجانبه‌ای که مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و از سوی شورای امنیت سازمان ملل مجوزی برای آنها صادر نشده است، اعلام کرد. این موضع در پاسخ به پرسشی درباره ادامه فرود پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در خاک چین، با وجود تحریم‌های آمریکا، مطرح شد.

«گو جیاکون»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در جریان یک نشست خبری درباره تصمیم آمریکا برای توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان و همچنین احتمال پذیرش پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده ایران به شهر‌های گوانگژو و شانگهای گفت: «چین با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی که مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و از مجوز شورای امنیت سازمان ملل برخوردار نیستند، مخالف است.»

پیش‌تر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داده بود شرکت‌های هواپیمایی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا با دشواری‌هایی برای فعالیت در سراسر جهان مواجه خواهند شد. او همچنین گفته بود کشور‌هایی که خدمات فرود یا سوخت‌رسانی به این شرکت‌ها ارائه کنند، ممکن است با اقداماتی مواجه شوند که دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را تحت تاثیر قرار دهد.

ایران نیز تحریم‌های جدید آمریکا علیه خود را محکوم کرده و آن را فراتر از «جنگ اقتصادی» و ناقض حاکمیت کشور‌ها و اصول حقوق بین‌الملل دانسته است.

«اسماعیل بقایی»، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران «بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی غیرقانونی علیه یک کشور» است و آن را تلاشی برای اعمال حاکمیت فرامرزی بر تمامی کشور‌های مستقل عضو سازمان ملل دانست.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تحریم ایران ، محاصره ایران ، چین و ایران
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