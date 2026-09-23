رئیس جمعیت هلال‌احمر از آغاز اجرای طرح ملی «ارمغان مهر ۱۴۰۵» و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیر حسین کولیوند با اعلام آغاز رسمی مرحله اجرایی طرح ملی «ارمغان مهر» گفت: این اقدام با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، خیرین، حامیان و داوطلبان نیک‌اندیش و باهدف حمایت از دانش‌آموزان مستعد در آستانه سال تحصیلی جدید صورت می‌گیرد.

۲۱ هزار بسته نوشت‌افزار هدیه خیرین به دانش‌آموزان 

او با بیان اینکه ۲۱ هزار بسته کامل نوشت‌افزار از سوی حاج اکبر ابراهیمی، خیر نیک‌اندیش و داوطلب برجسته جمعیت هلال‌احمر، به دانش‌آموزان مستعد در سراسر کشور اهدا شده است، ارزش مجموع این بسته‌های اهدایی را ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

کولیوند تأکید کرد که این طرح با اولویت شناسایی و حمایت از استان‌های دارای محرومیت بیشتر و دانش‌آموزان مستعد این استان‌ها طراحی و اجرایی شده است.

رونمایی از بسته‌ها در ۱۲ استان هدف

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: فرایند توزیع ۲۱ هزار بسته نوشت‌افزار اهدایی حاج اکبر ابراهیمی با برگزاری آیین‌های رسمی رونمایی در جمعیت هلال‌احمر ۱۲ استان هدف از هفته گذشته کلید خورده است.   حضور مقامات عالی‌رتبه استانی از جمله استانداران، معاونین استانداری‌ها، مدیران کل آموزش‌وپرورش و سایر نهاد‌های اجرایی  در این آیین‌ها نشان‌دهنده هم‌افزایی خیرین و دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه عدالت آموزشی می‌باشد.

آغاز عملیات از سیستان و بلوچستان

او همچنین از نخستین ایستگاه بزرگ این عملیات اجرایی و حمایتی خبر داد و گفت: مراسم رونمایی از ۶۵۰۰ بسته نوشت‌افزار اهدایی حاج اکبر ابراهیمی به دانش‌آموزان جامعه هدف استان سیستان و بلوچستان، روز جمعه ۲۷ شهریورماه در زاهدان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و نخستین مراحل این طرح ملی، برگزار شد.

فراخوان «ارمغان مهر» تا ۱۰ مهر ادامه دارد

کولیوند گفت: فراخوان طرح ملی «ارمغان مهر» از نیمه شهریورماه جاری آغاز شده است و تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد. شعب، خانه‌های هلال و مراکز جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور آماده دریافت کمک‌های مردمی برای این طرح ملی هستند.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود با مشارکت موردانتظار مردم و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، امسال حدود ۱۰۰ هزار بسته لوازم‌التحریر تأمین و به دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به تحصیل در مناطق کمتر برخوردار اهدا شود.

راه‌های مشارکت در طرح ملی «ارمغان مهر»

علاقمندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود برای مشارکت در طرح ملی «ارمغان مهر» را  به شماره‌حساب ۹۹۹۹۹، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹، شماره شبای IR۷۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۳ نزد بانک ملی و کد دستوری #۱*۱۱۲* واریز کنند.

منبع: روابط‌عمومی سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، سازمان جوانان هلال احمر ، پویش ملی
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