باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد گفت: کمیسیونهای اقتصادی مجلس جلسات متعددی را برگزار و بهصورت تخصصی موضوعات مختلف را دنبال میکنند.
وی افزود: در موضوع کالابرگ تلاش میشود حمایت لازم از مردم انجام شود و موضوعاتی همچون پرداخت مطالبات گندمکاران، حفظ ارزش پول ملی و عبور از مشکلات ارزی نیز در جلسات کارشناسی و تخصصی مجلس در حال پیگیری است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیونهای برنامه و بودجه، اقتصادی و اصل ۴۴ مجلس در تلاش هستند مشکلات اقتصادی ایجاد شده در پی جنگ را بررسی و برای کاهش آثار آن راهکار ارائه کنند.
نیکزاد با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تلاش میکند از مسیر اقتصادی و تحریمها فشار بیشتری بر کشور وارد کند، اظهار داشت: دشمن از طریق تحریمهای اقتصادی و همچنین محدودیتهای دریایی و هوایی تلاش میکند فشار بیشتری به کشور وارد کند، اما مردم ایران در طول سالهای گذشته نشان دادهاند که در برابر این فشارها ایستادگی میکنند.
وی گفت: پیام ملت ایران این است که دشمن باید دست از فشار و مداخله بردارد و بداند که اینجا ایران و متعلق به ایرانیان است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس و دولت با همه توان تلاش میکنند مرهمی بر مشکلات و آسیبهایی بگذارند که در حوزه اقتصادی و معیشتی بر جامعه وارد شده است و پس از پیروزی نیز با تمام ظرفیت برای بازسازی کشور و بهبود شرایط اقتصادی تلاش خواهند کرد.
وی با اشاره به حمله دشمن به حسینیه اعظم زنجان افزود: دشمن آمریکایی - صهیونیستی حتی به این حسینیه نیز رحم نکرد؛ در حالیکه این مکان دارای پنج هزار جلد کتاب امام حسینشناسی بود و در حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ فعالیت میکرد که نه پایگاه موشکی و نظامی و نه محل حضور نیروهای نظامی بوده و این اقدام، از نگاه هر انسان آزادهای، جنایت جنگی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مراسم حسینیه اعظم زنجان در شب تاسوعا و عاشورا در ایران و جهان بازتاب گستردهای دارد، گفت:در جلسه امروز مقرر شد از منابع موجود در استان، ۱۷ قطعه زمین مورد نیاز برای توسعه حسینیه با رعایت حقوق مالکان و بر اساس کارشناسی روز تملک شود که از مردم بهویژه مالکان این املاک، درخواست داریم در اجرای این پروژه همکاری کنند.
وی تأکید کرد: قرار نیست مردم املاک خود را رایگان واگذار کنند، بلکه بر اساس کارشناسی روز به فروش برسانند یا زمین جایگزین دریافت کنند تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
نیکزاد با اشاره به طرح جامع حسینیه اعظم زنجان اظهار داشت: مقرر شد این طرح ظرف یک هفته در کمیسیون ماده پنج استان به ریاست استاندار یا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان بررسی شود و در صورت نیاز برای طی مراحل بعدی در شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مقرر شد برای تأمین نیازهای عمرانی پروژه از طریق یکی از نهادها سیمان و میلگرد مورد نیاز تأمین شود.
نیکزاد ادامه داد: موضوع دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، تغییر کاربری یکی از ظرفیتهای موجود در شهر و شهرک گلشهر بود که مقرر شد در کمیسیون ماده پنج بررسی شود تا در صورت تصویب، این تغییر کاربری به نفع حسینیه اعظم زنجان انجام گیرد.
وی گفت: این چهار موضوع از جمله مصوبات جلسه بود و پیگیری اجرای آنها را نیز ادامه خواهیم داد و حداکثر بازه زمانی پیشبینیشده برای انجام امور، حدود ۶ ماه است که تلاش میشود روند تملک و سایر اقدامات در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت بازسازی اماکن آسیبدیده در جریان جنگ اظهار داشت: بازسازی، مسائل مربوط به معیشت، مقاومت، دیپلماسی و خدمترسانی، از اولویتهای کشور است و دولت و مجلس از همه ظرفیتهای خود برای بازسازی اماکن عمومی، نظامی و انتظامی آسیبدیده استفاده خواهند کرد.
منبع ایرنا