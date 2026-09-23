باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین شریعتمداری، مدیر مسئول موسسه کیهان در گفت‌و‌گو با شبکه خبر درباره اثرگذاری رسانه ملی گفت: اگر صداوسیما در اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع از رخداد‌ها و اخبار جنگ نقش موثری نداشت، به یقین مورد حمله موشکی دشمن قرار نمی‌گرفت. تا جایی که ما شاهد بودیم ۴ موشک به ساختمان اصلی صداوسیما اصابت کرد.

شریعتمداری تاکید کرد: دشمن صداوسیما را هدف قرار می‌دهد تا مردم برای کسب خبر و تجزیه و تحلیل رخداد‌ها به رسانه‌های دشمن مراجعه کنند؛ یعنی مردم از طریق صدای رسانه ملی به شکست دشمن در جنگ و اقتدار مثال‌زدنی ارتش و سپاه پی نبرند.