شریعتمداری از اثرگذاری رسانه ملی در اطلاع‌رسانی رخداد‌ها بخصوص اخبار جنگ گفت و تاکید کرد: اگر رسانه ملی اثرگذاری نداشت، هدف حمله موشکی دشمن قرار نمی‌گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین شریعتمداری، مدیر مسئول موسسه کیهان در گفت‌و‌گو با شبکه خبر درباره اثرگذاری رسانه ملی گفت: اگر صداوسیما در اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع از رخداد‌ها و اخبار جنگ نقش موثری نداشت، به یقین مورد حمله موشکی دشمن قرار نمی‌گرفت. تا جایی که ما شاهد بودیم ۴ موشک به ساختمان اصلی صداوسیما اصابت کرد. 

شریعتمداری تاکید کرد: دشمن صداوسیما را هدف قرار می‌دهد تا مردم برای کسب خبر و تجزیه و تحلیل رخداد‌ها به رسانه‌های دشمن مراجعه کنند؛ یعنی مردم از طریق صدای رسانه ملی به شکست دشمن در جنگ و اقتدار مثال‌زدنی ارتش و سپاه پی نبرند.

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برچسب ها: رسانه ملی ، اخبار جنگ ، اطلاع رسانی
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