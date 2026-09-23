باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید دانمارکی نشان می‌دهد که میان دیابت نوع ۲ و افزایش خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان، از جمله سرطان‌های پستان، روده و ریه، ارتباط وجود دارد.

این پژوهش نشان داد که خطر ابتلا به سرطان در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲، ۲۲ درصد بیشتر از زنان غیرمبتلا بوده است؛ در حالی که این میزان برای مردان ۱۲ درصد افزایش داشته است.

این ارتباط به‌ویژه در مورد سرطان‌های مرتبط با چاقی — مانند سرطان کلیه، لوزالمعده (پانکراس) و کبد — مشهود بود؛ به‌طوری که خطر ابتلا در مردان مبتلا به دیابت ۴۵ درصد و در زنان ۳۰ درصد افزایش یافت.

خطر ابتلا به سرطان روده در افراد مبتلا به دیابت حدود ۱۷ درصد و خطر سرطان ریه تا ۲۵ درصد افزایش نشان داد.

این یافته‌ها در نشست سالانه «انجمن اروپایی مطالعه دیابت» ارائه شد؛ مطالعه‌ای که موارد ابتلا به سرطان را در میان افراد مبتلا و غیرمبتلا به دیابت نوع ۲ در دانمارک، طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۲، رصد کرده بود.

در طول ۲۷ سال، محققان ۷۵،۵۴۰ مورد ابتلا به سرطان را در میان افراد مبتلا به دیابت ثبت کردند، در حالی که این رقم برای افراد غیرمبتلا ۶۳۵،۳۲۳ مورد بود. داده‌ها حاکی از آن است که زنان مبتلا به دیابت با خطر ۸ درصد بیشتر ابتلا به سرطان پستان مواجه بودند و مردان نیز شاهد افزایش ۱۷ درصدی خطر ابتلا به سرطان روده بودند.

در مقابل، احتمال ابتلای مردان مبتلا به دیابت به سرطان پروستات، ۱۹ درصد کمتر از مردان غیرمبتلا بود. خطر سرطان ریه در زنان مبتلا به دیابت بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، ۲۵ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این میزان در دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹، ۱۲ درصد کمتر بود.

این یافته‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که نرخ ابتلا به دیابت نوع ۲، چاقی و سرطان — به‌ویژه در میان گروه‌های سنی جوان‌تر — رو به افزایش است. نرخ تشخیص سرطان در افراد ۲۵ تا ۵۰ ساله طی دو دهه حدود یک‌چهارم افزایش یافته و نرخ چاقی نیز در همین دوره دو برابر شده است.

محققان بر این باورند که چربی اضافی بدن ممکن است با افزایش سطح هورمون‌ها و سیگنال‌های رشد — از جمله انسولین — در افزایش خطر سرطان نقش داشته باشد؛ همچنین قند خون بالا، سطح انسولین و التهاب مزمن نیز ممکن است در این ارتباط دخیل باشند. دکتر «تین لوربر»، از نویسندگان این پژوهش، اظهار داشت که یافته‌ها بر اهمیت اولویت‌بخشی به پیشگیری از سرطان در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ تأکید دارند؛ به‌ویژه در خصوص سرطان‌های مرتبط با چاقی، مانند سرطان روده بزرگ و سرطان پستان پس از یائسگی.

با این حال، پژوهشگران تأکید کردند که اگرچه این مطالعه ارتباطی میان دیابت و سرطان را نشان می‌دهد، اما ثابت نمی‌کند که دیابت مستقیماً عامل بروز سرطان است. افزون بر این، در این مطالعه برخی عوامل خطر مهم—مانند وزن بدن، استعمال دخانیات، مصرف الکل و فعالیت بدنی—که می‌توانستند توضیحی برای بخشی از تفاوت‌های مشاهده‌شده باشند، در نظر گرفته نشده‌اند.

متخصصان تأیید می‌کنند که حفظ وزن سالم، انجام فعالیت بدنی منظم و پیروی از یک رژیم غذایی متعادل می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و انواع خاصی از سرطان کمک کند.

منبع: دیلی میل