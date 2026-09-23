نماینده شمشیربازی ایران در بخش سابر مردان، پس از پیروزی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل هم‌تیمی خود، مدال برنز مسابقات آسیایی ناگویا را قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی پاکدامن و محمد فتوحی، نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی اسلحه سابر مردان، امروز چهارشنبه روی پیست رفتند که پاکدامن با صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد. فتوحی نیز در یک‌چهارم با شکست مقابل پاکدامن در دیداری تمام ایرانی، به کار خود پایان داد.

کاپیتان تیم ایران با ۴ پیروزی و یک شکست موفق شد به مرحله حذفی راه پیدا کند و سپس با برتری ۱۵ بر ۱۳ مقابل سابریست ازبکستانی به یک چهارم نهایی راه یافت.

در مرحله یک چهارم نهایی دو سابریست ایرانی به مصاف هم رفتند که در پایان این علی پاکدامن بود که با نتیجه ۱۵ بر ۷ پیروز شد و ضمن صعود به نیمه نهایی، مدال برنز خودش را قطعی کرد.

پاکدامن در نیمه‌نهایی به مصاف "شن چن پنگ" سابریست مطرح چینی رفت. این دو در دوره گذشته بازی‌های آسیایی نیز با هم روبه‌رو شده بودند که نماینده چین به برتری رسیده بود.

در دیدار امروز، پاکدامن با وجود اینکه از حریف پیش بود، در نهایت ۱۵ بر ۹ شکست خورد و مدال ارزشمند برنز را کسب کرد.

همچنین فردا (پنجشنبه) نجمه سازنجیان در سابر انفرادی بانوان روی پیست می‌رود.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، محسن وحدانی دبیر فدراسیون و دکتر مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و ثریا آقایی در سالن مسابقات حضور داشتند.

برچسب ها: شمشیر بازی ، ناگویا
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