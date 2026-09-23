مستند «بازگشت» (Return) تولید شبکه پرس تی‌وی به مرحله نهایی جشنواره ۲۰۲۶ ABU PRIZE راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «بازگشت» تولید شبکه پرس.تی‌وی، از میان ۴۲۲ اثر ارسالی از کشور‌های مختلف، به‌عنوان یکی از آثار راه‌یافته به مرحله داوری نهایی جشنواره ABU PRIZE ۲۰۲۶ انتخاب شده است.

ضحی شهریاری، مدیر تولید مستند شبکه پرس تی‌وی، درباره موضوع این مستند گفت: مستند «بازگشت» درباره خانواده‌های فلسطینی است که پس‌از برقراری آتش‌بس، به شمال غزه برمی‌گردند و با خانه‌های ویران‌شده و جای خالی عزیزانشان مواجه می‌شوند.

مدیر تولید مستند شبکه پرس تی‌وی ادامه داد: این مستند که توسط یوسف ناتیل کارگردانی شده، راوی ترکیب زندگی سخت این خانواده‌ها در خرابه‌ها و چادرها، در کنار ایستادگی و مقاومت برای حفظ و از نو ساختن سرزمینشان و امید به آینده است.

شهریاری با اعلام صرف یک سال زمان برای ساخت مستند «بازگشت»، توضیح داد: محتوا و پیام اصلی این مستند بر این پایه استوار است که غزه با وجود مردمانش نفس می‌کشد و همچنان زنده است.

 مستند «بازگشت» راوی روایت‌هایی از دل اندوه، سرما و آوارگی، همراه با ایستادگی‌های خیره‌کننده‌ای است که در دل چادر‌ها و خرابه‌ها شکل می‌گیرد.

او در تشریح چگونگی شرکت مستند «بازگشت» در جشنواره ABU PRIZE ۲۰۲۶ بیان کرد: پس‌از اعلام فراخوان جشنواره، مستند «بازگشت» یکی از آثاری بود که توسط شبکه پرس تی‌وی به جشنواره ارسال شد و خوشبختانه از میان بیش از ۴۰۰ اثر رسیده به این جشنواره، به مرحله نهایی راه یافت.

شهریاری افزود: مرحله داوری نهایی ۲۲ تا ۲۴ سپتامبر در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود و برندگان، اول نوامبر در کلمبو سریلانکا معرفی خواهند شد.

به‌گفته مدیر تولید مستند پرس تی‌وی، مستند ۵۲دقیقه‌ای «بازگشت» به‌سفارش شبکه پرس تی‌وی و توسط کمپانی Skills Media Production برای این شبکه ساخته شده است و برخی عوامل تولید آن عبارت‌اند از تهیه‌کننده و کارگردان: یوسف ناتیل، تصویربرداران: حسونه الجرجاوی و بلال سالم و نویسنده و تدوینگر: محمود ابوغلوه.

منبع: پرس تی‌وی

برچسب ها: غزه ، نسل کشی ، پرس تی وی
خبرهای مرتبط
سلاح جدید صهیونیست‌ها برای نسل‌کشی در غزه! + فیلم
خداحافظ امنیت، خداحافظ آرامش + فیلم
مبارزه علیه نسل‌کشی غزه جرم نیست!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیش از ۱۶۸ میلیون بازدید برای ۳ سریال تلویزیون
دانشگاه فراگیر صداوسیما در کنار نظام تعلیم‌وتربیت است
طنین نغمات نو در آنتن رادیو قرآن/ آغاز ضبط ادعیه و مناجات‌های فاخر
یادداشت رئیس سازمان صداوسیما در دفتر یادبود دبستان پسرانه رازی
آخرین اخبار
یادداشت رئیس سازمان صداوسیما در دفتر یادبود دبستان پسرانه رازی
طنین نغمات نو در آنتن رادیو قرآن/ آغاز ضبط ادعیه و مناجات‌های فاخر
دانشگاه فراگیر صداوسیما در کنار نظام تعلیم‌وتربیت است
بیش از ۱۶۸ میلیون بازدید برای ۳ سریال تلویزیون
تفاهم‌نامه وزارت ارشاد و پارک فناوری پردیس به تجاری‌سازی کسب و کار‌های حوزه فرهنگ کمک می‌کند
باید وجدان جهانی نسبت به مظلومیت کودکان شهید میناب حساس شود
وزیر ارشاد: مردم با حضور ۲۴ ساعته خود به پرچم جان تازه بخشیدند
طرح مسائل منطقه‌ای در سطح ملی از کارکرد‌های رویداد ملی «ایران جان» است
سیدعلی صالحی افسر «کلانتری مرکز» در شهر پرچین شد
اعلام آثار راه یافته به بخش مسابقه مستند کوتاه جشنواره فیلم کودک و نوجوان
پرچم ایران، امانت نسل‌ها و نماد هویت تمدنی ملت است
قدرت‌الله ایزدی در «ماه عسل»؛ این‌بار در نقش دایی حسام
هشتگ جنگ علیه ایران از طریق اکانت‌های پروژه‌بگیر و سایبری خارج از کشور بالا آمد
روایت تلویزیون از «عشق و ایثار» تا «انسجام ملی» در هفته دفاع مقدس
روزشمار هفته ملی کودک ۱۴۰۵ اعلام شد
«سیمای پاییزی» تلویزیون؛ از شور مدرسه تا روایت دانش‌آموزان شهید
هفته دفاع مقدس در قاب تلویزیون؛ روایت سینمایی از حماسه و ایثار
مروجان کتابخوانی از علاقه‌شان به کتاب گفتند + فیلم
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام سیروس ابراهیم‌زاده
۲۰۰ مجموعه مستند روایی یاقوت رونمایی شد
تحولی نو در برنامه‌سازی رادیو قرآن با امضای تفاهم‌نامه همکاری با اعتاب مقدسه
هشدار گلریز درباره جنگ فرهنگی و رسانه‌ای/ هنر متعهد می‌تواند یک ملت را به حرکت درآورد 
تمدید نمایشگاه‌های «ایران نوشت» در ۸ استان