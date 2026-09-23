باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «بازگشت» تولید شبکه پرس.تیوی، از میان ۴۲۲ اثر ارسالی از کشورهای مختلف، بهعنوان یکی از آثار راهیافته به مرحله داوری نهایی جشنواره ABU PRIZE ۲۰۲۶ انتخاب شده است.
ضحی شهریاری، مدیر تولید مستند شبکه پرس تیوی، درباره موضوع این مستند گفت: مستند «بازگشت» درباره خانوادههای فلسطینی است که پساز برقراری آتشبس، به شمال غزه برمیگردند و با خانههای ویرانشده و جای خالی عزیزانشان مواجه میشوند.
مدیر تولید مستند شبکه پرس تیوی ادامه داد: این مستند که توسط یوسف ناتیل کارگردانی شده، راوی ترکیب زندگی سخت این خانوادهها در خرابهها و چادرها، در کنار ایستادگی و مقاومت برای حفظ و از نو ساختن سرزمینشان و امید به آینده است.
شهریاری با اعلام صرف یک سال زمان برای ساخت مستند «بازگشت»، توضیح داد: محتوا و پیام اصلی این مستند بر این پایه استوار است که غزه با وجود مردمانش نفس میکشد و همچنان زنده است.
مستند «بازگشت» راوی روایتهایی از دل اندوه، سرما و آوارگی، همراه با ایستادگیهای خیرهکنندهای است که در دل چادرها و خرابهها شکل میگیرد.
او در تشریح چگونگی شرکت مستند «بازگشت» در جشنواره ABU PRIZE ۲۰۲۶ بیان کرد: پساز اعلام فراخوان جشنواره، مستند «بازگشت» یکی از آثاری بود که توسط شبکه پرس تیوی به جشنواره ارسال شد و خوشبختانه از میان بیش از ۴۰۰ اثر رسیده به این جشنواره، به مرحله نهایی راه یافت.
شهریاری افزود: مرحله داوری نهایی ۲۲ تا ۲۴ سپتامبر در کوالالامپور مالزی برگزار میشود و برندگان، اول نوامبر در کلمبو سریلانکا معرفی خواهند شد.
بهگفته مدیر تولید مستند پرس تیوی، مستند ۵۲دقیقهای «بازگشت» بهسفارش شبکه پرس تیوی و توسط کمپانی Skills Media Production برای این شبکه ساخته شده است و برخی عوامل تولید آن عبارتاند از تهیهکننده و کارگردان: یوسف ناتیل، تصویربرداران: حسونه الجرجاوی و بلال سالم و نویسنده و تدوینگر: محمود ابوغلوه.
منبع: پرس تیوی