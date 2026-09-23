باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در بیانیه آژانس فضایی روسیه «روسکاسموس» آمده است: «سرگئی تیتریاتنیکوف، فضانورد روسی، در تاریخ اول اکتبر در قالب مأموریت کرو-۱۳ راهی ایستگاه فضایی بینالمللی خواهد شد. به گفته ناسا، فضاپیمایی که حامل خدمه جدید به این ایستگاه است، قرار است در همان تاریخ و در ساعت ۱۸:۱۰ به وقت مسکو از پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال پرتاب شود.»
علاوه بر این فضانورد روسی، فضاپیمای آمریکایی «کرو دراگون» (Crew Dragon) نیز جسیکا واتکینز و لوک دلینی (فضانوردان ناسا) و جاشوا کوتریک (فضانورد کانادایی) را به ایستگاه منتقل خواهد کرد.
شایان ذکر است که روسکاسموس در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲ از امضای توافقنامهای با ناسا در خصوص پروازهای فضایی مشترک به ایستگاه فضایی بینالمللی خبر داده بود؛ توافقنامهای که شامل اعزام فضانوردان آمریکایی با فضاپیمای روسی «سایوز» و فضانوردان روسی با فضاپیمای آمریکایی «کرو دراگون» میشود.
ژانویه سال گذشته، هر دو آژانس روسکاسموس و ناسا از تمدید برنامه پروازهای فضایی مشترک تا سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶ خبر دادند.
منبع: تاس