پلیس خوزستان در چند عملیات جداگانه و همزمان، ضمن کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق، مواد مخدر و سلاح، جمعی از قاچاقچیان، سارقان و مخلان نظم و امنیت را دستگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مسعود دادوند فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و با هماهنگی مقام قضائی، مأموران پاسگاه انتظامی جایزان و پاسگاه آسیاب شهرستان امیدیه حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به ۲ دستگاه نیسان که در محورهای مواصلاتی شهرستان در حال تردد بودند، مشکوک شدند.

وی افزود: در همین راستا خودروهای مذکور متوقف شدند و در بررسی از آن‌ها مشخص گردید حامل ۲ هزار و ۲۰۰ لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف‌شده را بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.

دستگیری یک سارق و ۵ مالخر اماکن خصوصی و دولتی در رامهرمز

سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با تأکید بر تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم، بر توجه و رعایت هشدارها و توصیه‌های پلیس از سوی مردم در خصوص پیشگیری از سرقت تأکید کرد و اظهار داشت: برای دستیابی به امنیت اجتماعی مطلوب در جامعه، جدی گرفتن مشارکت مردمی بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه با بیان اینکه به دنبال وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی طی هفته‌های گذشته در سطح این شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: ماموران پلیس کلانتری ۱۱ با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی، یک سارق و ۵ مالخر را در این خصوص شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به سابقه‌دار بودن سارق دستگیرشده، بیان داشت: متهم در تحقیقات پلیس به ۹ فقره انواع سرقت اعتراف کرده است.

سرهنگ شهبازی خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل سارق و مالخران، تعدادی لوازم از جمله پمپ آب، موتور و پنل کولر دوقطعه و گسبول گاز کشف شد و همه متهمان با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری سارقان حرفه‌ای در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۳ بندر امام خمینی (ره) با انجام اقدامات پلیسی و گشت‌زنی نامحسوس، ۴ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در ۲ عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیس و مواجهه با مستندات و ادله مربوطه، به ۱۷ فقره انواع سرقت شامل ۵ فقره سرقت معابر و اماکن، ۵ فقره سرقت موتورسیکلت، ۴ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو و ۳ فقره سرقت محموله اعتراف کردند.

سرهنگ خوشناموند گفت: متهمان پس از اعتراف به سرقت‌های انجام‌شده و بازسازی صحنه، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

دستگیری متهم متواری و تحت تعقیب در هویزه

سرهنگ مالک حزبائی با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده محکومان متواری توسط ماموران انتظامی، فردی که به اتهام شرکت در درگیری دسته‌جمعی و اخلال در نظم متواری بود، مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی و انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی متهم را که خود را با اسامی و هویت‌های مختلف در شهرستان هویزه مخفی کرده بود، شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با بیان اینکه متهم به‌محض دستگیری ضمن اعتراف به جرم منتسب، به دادسرا معرفی و راهی زندان شد، تصریح کرد: پلیس با قدرت و صلابت همواره ثابت کرده است که به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد مخلان نظم و امنیت، آرامش شهروندان را در جامعه مختل کنند و از شهروندان عزیز نیز انتظار داریم ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و امنیت محله‌محور در اندیکا

سرهنگ سید بهمن سلیمانی فرمانده انتظامی اندیکا گفت: طرح امنیت محله‌محور با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمان و مخلان نظم و امنیت اجتماعی در بخش‌های ابژدان و چلو به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ماموران پلیس با اقدامات تخصصی و گشت‌زنی محسوس ۲ خرده‌فروش مواد مخدر و ۳ عامل نگهداری سلاح و مهمات را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر کردند، همچنین ۵ معتاد متجاهر جمع‌آوری و به کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیکا با بیان اینکه در این طرح یک دستگاه خودروی سرقتی کشف و سارق آن نیز دستگیر شد، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، یک قبضه سلاح کلت کمری، یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول و یک قبضه سلاح پنج‌تیر و همچنین ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گل کشف شد.

سرهنگ سلیمانی تصریح کرد: به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی شهروندان این طرح به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیکا خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف محموله ۹۰ میلیارد ریالی کالای قاچاق در اندیمشک

سردار حسین زلقی جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: ماموران انتظامی شهرستان اندیمشک با کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی ایسوزو حامل بار قاچاق را شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشداردهنده، آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از خودروی توقیفی مقادیر قابل توجهی سیگار، انواع کالای خانگی، لوازم برقی، پارچه، ادکلن و اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان داشت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سردار زلقی از شهروندان خواست در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همراهی کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.

منبع: پلیس خوزستان