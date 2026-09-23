باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: از ابتدای شروع طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب)، در سال جاری تاکنون ۴ هزارفقره برق غیرمجاز در سطح استان فارس شناسایی و جمع آوری شده است که احصاء ۵۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی را به همراه داشته است.
سعید مسرور، یکی از اصلیترین اهداف این طرح، را شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز عنوان نمود و افزود: در این بازه زمانی، همچنین ۱۱۰۰ شمارشگر نیز در محدوده شهرستانهای استان نصب و ۱۵ کیلومترکابل غیرمجاز در سطح شهرستانهای حوزه فعالیت این شرکت در استان فارس نیز جمع آوری گردیده و ۱۲۰۰ مورد برق غیرمجاز به انشعاب قانونی تبدیل شدهاند.
رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تاکید کرد: طرح مهتاب یک طرح جهادی است و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با استفاده از ظرفیتهای موجود، اجرای آن را با هدف ساماندهی برقهای غیرمجاز و ارائه خدمات پایدار و مستمر به مردم دنبال میکند.
مسرور با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از برق، علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه، موجب تضییع حقوق مشترکان قانونمدار و افزایش مشکلات ناشی از ناترازی انرژی میشود؛ تصریح کرد: از آنجایی که انشعاب غیرمجاز، حقوق عمومی را تضییع میکند، از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده موارد تخلف، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاعرسانی کنند.
منبع: توزیع برق فارس