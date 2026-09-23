باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی- حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در نشست مجمع بسیجیان استان کردستان با اشاره به مسائل مختلف استان اظهار کرد: کردستان ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه اقتصادی و انسانی دارد که باید در جلسات تخصصی به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: شهرکهای صنعتی، مرزهای فعال، جوانان تحصیلکرده، نیروهای متخصص و استادان توانمند از جمله ظرفیتهایی هستند که میتوانند در مسیر توسعه استان مورد استفاده قرار گیرند.
پورذهبی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره برخی جریانهای مذهبی گفت: برای بررسی این موضوعات باید از آمار و اطلاعات دقیق استفاده کرد و در صورت نیاز با مرکز بزرگ اسلامی نیز هماهنگی و گفتوگو انجام شود.
نماینده ولیفقیه در کردستان درباره موضوع حجاب و زیست عفیفانه نیز بیان کرد: نباید صرفاً به دلیل اینکه برخی رفتارها بیشتر دیده میشوند، تصور کرد افرادی که به عفاف و هنجارهای اجتماعی پایبند هستند در اقلیت قرار دارند.
وی ادامه داد: رفتارهایی که با هنجارهای اجتماعی فاصله دارند، ممکن است به دلیل بازتاب بیشتر، در نگاه عمومی پررنگتر از میزان واقعی خود دیده شوند.
پورذهبی خانواده، مدرسه و دانشگاه را سه محور مهم در این زمینه دانست و گفت: آموزش خانواده باید دوباره مورد توجه قرار گیرد و والدین نیز در تربیت فرزندان حضور و نقش فعالتری داشته باشند.
وی همچنین بر اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی در دستگاههای اداری تأکید کرد و افزود: در کنار انجام وظایف قانونی، باید برای تقویت و تبیین ارزشهای اجتماعی نیز برنامه داشت.
نماینده ولیفقیه در کردستان، جوانی جمعیت را از دیگر موضوعات مهم استان عنوان کرد و گفت: پیگیری این مسئله به همکاری استانداری و مجموعههای اجتماعی نیاز دارد و نباید از آن غفلت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تقویت هویت ملی تأکید کرد و اظهار داشت: پرچم ایران و هویت ایرانی موضوعاتی هستند که باید از ظرفیتهای موجود برای تقویت آنها استفاده شود.
پورذهبی در پایان با اشاره به موضوعات مطرحشده در نشست گفت: این مباحث نیازمند بررسی بیشتر است و امیدواریم در جلسات تخصصی آینده با فرصت کافی دنبال و بررسی شوند.
اولویت کردستان؛ احیای واحدهای راکد و تکمیل زنجیره تولید
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان گفت: تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد، زیانده و نیمهتمام باید در اولویت قرار گیرد تا ظرفیتهای موجود استان دوباره به چرخه تولید بازگردد.
علیاکبر ورمقانی در نشست مجمع بسیجیان استان کردستان با نماینده ولیفقیه در استان، با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: موضوعات متنوعی در این نشست مطرح شد که برای بررسی آنها باید از ظرفیت نخبگان، صاحبنظران و کارگروههای تخصصی استفاده شود.
وی با اشاره به مسائل اجتماعی استان افزود: تعارضات بیننسلی، موضوعات اجتماعی، انسجام اجتماعی و برخی دغدغهها درباره گرایش جوانان به جریانهای فکری مختلف نیازمند بررسی دقیق است و سازمانهای مردمنهاد توانمند میتوانند در این زمینه نقش داشته باشند.
ورمقانی گفت: ادارهکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و تشکلهای مردمنهاد از ظرفیتهایی هستند که میتوان برای بررسی و پیگیری مسائل اجتماعی از آنها استفاده کرد.
معاون استاندار کردستان با اشاره به موضوع سرمایه اجتماعی بیان کرد: در جریان جنگ اخیر، حضور اقشار مختلف مردم و همراهی آنها نشان داد که سرمایه و انسجام اجتماعی در جامعه وجود دارد.
وی ادامه داد: حضور مردم در تجمعات شبانه و همراهی کسانی که به هر دلیل امکان حضور مستقیم نداشتند، نمونهای از این انسجام بود.
ورمقانی همچنین از حضور مستمر نماینده ولیفقیه در کردستان در تجمعات شبانه و همراهی با مردم قدردانی کرد.
وی در ادامه با اشاره به بخش کشاورزی گفت: افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی کشت و بالا بردن ارزش افزوده محصولات باید در برنامههای این بخش مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان افزود: استان ظرفیت تولید محصولات کمآببر و اقتصادی را دارد و میتوان در مناطق مستعد، توسعه محصولاتی مانند پسته و زعفران را دنبال کرد.
وی مسئله آب را یکی از چالشهای مهم کشاورزی دانست و بر پیگیری تخصیص آب برای اراضی مستعد تأکید کرد.
ورمقانی تکمیل زنجیره تولید را نیز ضروری دانست و گفت: زنجیره کشاورزی نباید به کاشت و برداشت محدود شود و ذخیرهسازی، فرآوری، بستهبندی، بازاریابی و صادرات نیز باید در کنار تولید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تولید بدون بازاررسانی نمیتواند مشکلات کشاورزان را برطرف کند، افزود: باید همزمان با افزایش تولید، برای فروش و دسترسی محصولات به بازار نیز برنامهریزی شود.
معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته اقداماتی برای کاهش خامفروشی و تکمیل زنجیره تولید انجام شده و پروژههای فولادی بیجار و قروه نیز در همین راستا دنبال میشوند.
ورمقانی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای صنعتی متوقف اظهار کرد: در شرایط فعلی باید ابتدا واحدهای راکد، زیانده و نیمهتمام تعیین تکلیف شوند و پس از آن برای ایجاد واحدهای جدید برنامهریزی شود.
وی همچنین بررسی اهلیت سرمایهگذاران را ضروری دانست و گفت: توان و اهلیت متقاضیان باید پیش از آغاز فرآیند سرمایهگذاری بررسی شود و پس از پرداخت تسهیلات نیز نحوه مصرف منابع مورد نظارت قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در پایان گفت: احیای واحدهای راکد و نیمهتمام میتواند ظرفیتهای تولیدی استان را فعال کند و همزمان باید زمینه توسعه سرمایهگذاری و راهاندازی واحدهای جدید نیز فراهم شود.