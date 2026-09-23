محمد رعد با اشاره به درگیری‌های علی الطاهر گفت بخشی از ابعاد عملکرد نیرو‌های مقاومت در این منطقه در آینده آشکار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد رعد، رئیس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، تاکید کرد دستیابی به تفاهم ملی درباره یک راهبرد جامع امنیتی و دفاعی، به وجود حاکمیتی دارای اقتدار و حاکمیت ملی نیاز دارد.

رعد در گفت‌و‌گو با پایگاه «المدن» گفت هرگونه بحث درباره انحصار سلاح باید پس از عقب‌نشینی رژیم تروریستی اسرائیل، توقف تجاوزات آن و استقرار ارتش لبنان در جنوب رود لیتانی صورت گیرد تا زمینه برای توافق بر سر یک راهبرد دفاعی ملی و جامع فراهم شود.

رعد درباره مذاکرات نیز اعلام کرد که حزب‌الله آماده است با هر توافقی که تضمین‌کننده عقب‌نشینی و توقف اقدامات خصمانه باشد، به شکل مثبت تعامل کند؛ مشروط بر اینکه مذاکرات به‌صورت غیرمستقیم انجام شود و هیچ امتیازی به دشمن داده نشود.

او از جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، خواست به قانون اساسی و سند وفاق ملی پایبند باشد و وحدت ملی را حفظ کند.

رعد درباره مسئله لبنان نیز بر استحکام روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت این جنبش همچنان بر قرار گرفتن مسئله لبنان به‌عنوان نخستین بند برای اجرا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پایبند است.

وی بار دیگر تاکید کرد که حزب‌الله و جنبش امل «در بهترین وضعیت» قرار دارند و درباره احتمال آغاز گفت‌وگوی مستقیم آمریکا با حزب‌الله از اظهارنظر خودداری کرد.

رعد گفت: «مقاومت اسلامی در حساس‌ترین و دشوارترین شرایط، در برابر تجاوز، حماسه‌ای شهادت‌طلبانه رقم زد. روی تسلیم شدن مقاومت حساب شده بود، اما این محاسبه دشمن، همکاران آن و همچنین طرف‌هایی که روی کشاندن مقاومت به روند اجرای گام‌های «توافق چارچوب» حساب کرده بودند، ناکام ماند.»

رعد همچنین اظهار کرد: «درس‌های علی الطاهر در شیوه رویارویی مستمر با دشمن اهمیت زیادی دارد و بدون شک اسرائیلی‌ها با دقت زیادی در برابر رمز و راز‌های آن خواهند ایستاد. از آنجا که ما قصد نداریم این معما‌ها را برای دشمن و دوستانش حل کنیم، در این دوره ترجیح دادیم ابهام را حفظ کنیم و بعد‌ها بخش زیادی از عظمت نیرو‌های مقاومت در علی الطاهر و دقت همراهی و نظارت بر عملکرد آنها آشکار خواهد شد.»

او درباره عملکرد دولت لبنان در ۲ مارس گفت: «اشتباه دولت این بود که تصور می‌کرد کشور در وضعیت صلح با دشمن قرار دارد و به پایان رسیدن صبر مقاومت و مردم در برابر نقض‌های مکرر اسرائیل توجهی نداشت. هنگامی که مقاومت پاسخ داد، دولت با این واکنش به‌عنوان تصمیمی برای آغاز جنگ از سوی مقاومت برخورد کرد و نمی‌خواست بفهمد که جنگ از سوی اسرائیل در جریان بود و دولت در برابر آن سکوتی سؤال‌برانگیز داشت.»

رعد افزود: «هنگامی که دشمن عقب‌نشینی کند، تجاوزات خود را متوقف سازد و ارتش لبنان در جنوب رود لیتانی برای اجرای مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ مستقر شود، در آن زمان مقدمات لازم برای بررسی انحصار سلاح و نقش مقاومت در دفاع ملی، بر اساس آنچه در چارچوب بررسی راهبرد ملی جامع مورد توافق قرار می‌گیرد، فراهم خواهد شد و موانعی که تاکنون در این مسیر وجود داشته‌اند، برطرف خواهند شد.»

منبع: المنار

برچسب ها: حزب الله لبنان ، جنوب لبنان ، دولت لبنان
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