رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما از پایداری آنتن شبکه‌های سراسری با وجود حملات گسترده دشمن آمریکایی - صهیونیستی در ایام جنگ گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن شاکری‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما درباره پایداری آنتن شبکه‌های سراسری با وجود حملات گسترده دشمن آمریکایی - صهیونیستی گفت: مرکز صداوسیمای کردستان آنچنان مورد هجمه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفت، که کل ساختمان تخریب شد. ولی مردم استان یک لحظه با قطعی تصویر مواجه نشدند. یک مجاهدت‌هایی اتفاق افتاد، که قابل گفتن نیست. 

شاکری‌نژاد ادامه داد: در تهران نیز آنتن‌های اصلی فرستنده‌های رسانه ملی مورد اصابت قرار گرفت، اما ما در تهران هیچ‌وقت با قطعی آنتن رو‌به‌رو نبودیم. برخی از همکاران سازمان در این ایام برای تولید و پخش محتوا در مکان‌هایی مستقر بوده‌اند، که شاید تحمل آن برای ما و برای چند ساعت سخت باشد. ولی به هر حال، انجام یکسری از کار‌ها معجزه‌وار است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پایداری شبکه ، فرستنده تلویزیونی ، جنگ تحمیلی
خبرهای مرتبط
هشتمین نشست سراسری افق تحول رسانه ملی؛
عابدینی: حفظ آنتن و ثبت روایت اول مهم‌ترین دستاورد رسانه ملی در حوزه سیاسی است
جبلی تاکید کرد:
رسانه ملی؛ صدای مردم در روز‌های حساس/ ناکامی دشمن در خاموشی آنتن
جبلی: آمریکا و رژیم صهیونی برای سومین‌بار صداوسیما را هدف قرار دادند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیش از ۱۶۸ میلیون بازدید برای ۳ سریال تلویزیون
دانشگاه فراگیر صداوسیما در کنار نظام تعلیم‌وتربیت است
طنین نغمات نو در آنتن رادیو قرآن/ آغاز ضبط ادعیه و مناجات‌های فاخر
یادداشت رئیس سازمان صداوسیما در دفتر یادبود دبستان پسرانه رازی
اگر رسانه ملی اثرگذاری نداشت، هدف حمله موشکی دشمن قرار نمی‌گرفت + فیلم
راهیابی مستند «بازگشت» به فینال جشنواره ۲۰۲۶ ABU PRIZE/ روایت پرس تی‌وی از زنده بودن غزه و مردمانش
صداوسیمای کردستان به طور کامل تخریب شد، اما تصویر برای یک لحظه قطع نشد + فیلم
آخرین اخبار
صداوسیمای کردستان به طور کامل تخریب شد، اما تصویر برای یک لحظه قطع نشد + فیلم
راهیابی مستند «بازگشت» به فینال جشنواره ۲۰۲۶ ABU PRIZE/ روایت پرس تی‌وی از زنده بودن غزه و مردمانش
اگر رسانه ملی اثرگذاری نداشت، هدف حمله موشکی دشمن قرار نمی‌گرفت + فیلم
یادداشت رئیس سازمان صداوسیما در دفتر یادبود دبستان پسرانه رازی
طنین نغمات نو در آنتن رادیو قرآن/ آغاز ضبط ادعیه و مناجات‌های فاخر
دانشگاه فراگیر صداوسیما در کنار نظام تعلیم‌وتربیت است
بیش از ۱۶۸ میلیون بازدید برای ۳ سریال تلویزیون
تفاهم‌نامه وزارت ارشاد و پارک فناوری پردیس به تجاری‌سازی کسب و کار‌های حوزه فرهنگ کمک می‌کند
باید وجدان جهانی نسبت به مظلومیت کودکان شهید میناب حساس شود
وزیر ارشاد: مردم با حضور ۲۴ ساعته خود به پرچم جان تازه بخشیدند
طرح مسائل منطقه‌ای در سطح ملی از کارکرد‌های رویداد ملی «ایران جان» است
سیدعلی صالحی افسر «کلانتری مرکز» در شهر پرچین شد
اعلام آثار راه یافته به بخش مسابقه مستند کوتاه جشنواره فیلم کودک و نوجوان
پرچم ایران، امانت نسل‌ها و نماد هویت تمدنی ملت است
قدرت‌الله ایزدی در «ماه عسل»؛ این‌بار در نقش دایی حسام
هشتگ جنگ علیه ایران از طریق اکانت‌های پروژه‌بگیر و سایبری خارج از کشور بالا آمد
روایت تلویزیون از «عشق و ایثار» تا «انسجام ملی» در هفته دفاع مقدس
روزشمار هفته ملی کودک ۱۴۰۵ اعلام شد
«سیمای پاییزی» تلویزیون؛ از شور مدرسه تا روایت دانش‌آموزان شهید
هفته دفاع مقدس در قاب تلویزیون؛ روایت سینمایی از حماسه و ایثار
مروجان کتابخوانی از علاقه‌شان به کتاب گفتند + فیلم
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام سیروس ابراهیم‌زاده
۲۰۰ مجموعه مستند روایی یاقوت رونمایی شد