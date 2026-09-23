بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن شاکرینژاد، رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما درباره پایداری آنتن شبکههای سراسری با وجود حملات گسترده دشمن آمریکایی - صهیونیستی گفت: مرکز صداوسیمای کردستان آنچنان مورد هجمه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفت، که کل ساختمان تخریب شد. ولی مردم استان یک لحظه با قطعی تصویر مواجه نشدند. یک مجاهدتهایی اتفاق افتاد، که قابل گفتن نیست.
شاکرینژاد ادامه داد: در تهران نیز آنتنهای اصلی فرستندههای رسانه ملی مورد اصابت قرار گرفت، اما ما در تهران هیچوقت با قطعی آنتن روبهرو نبودیم. برخی از همکاران سازمان در این ایام برای تولید و پخش محتوا در مکانهایی مستقر بودهاند، که شاید تحمل آن برای ما و برای چند ساعت سخت باشد. ولی به هر حال، انجام یکسری از کارها معجزهوار است.