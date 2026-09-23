باشگاه خبرنگاران جوان - حمزه آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: در پی بازرسی کارشناسان دامپزشکی و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، یک کارگاه غیرمجاز تهیه و فرآوری خوراک دام در شهرستان جویبار شناسایی شد.

او افزود: این واحد با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جویبار پلمب و محموله ۱۵ تنی سویای سوخته و فاقد شرایط مصرف دام نیز توقیف و از چرخه توزیع خارج شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به پیگیری قضایی پرونده، گفت: پس از ارائه گزارش‌های کارشناسی و مستندات پرونده، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق تولید و عرضه نهاده دامی غیرقابل‌مصرف را محرز دانست و فرد محکوم‌شده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

آقاپور کاظمی ادامه داد: براساس رأی قطعی دادگاه، محکوم‌علیه همچنین به‌عنوان مجازات تکمیلی، به مدت دو سال از هرگونه فعالیت در زمینه تولید و فرآوری نهاده‌های دامی منع شده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به چرایی برخورد جدی با این‌گونه تخلفات، گفت: استفاده از نهاده‌های سوخته یا انبارشده غیراستاندارد، علاوه بر ایجاد اختلالات گوارشی و افت شدید تولید در دامداری‌ها، می‌تواند زمینه رشد قارچ‌ها و ترشح سموم خطرناک را فراهم کند. این آلودگی‌ها در صورت مصرف دام، در قالب بقایای سمی وارد زنجیره تولید شیر و گوشت شده و بهداشت عمومی را تهدید می‌کند؛ از این رو با هوشیاری کارشناسان دامپزشکی و دستور قاطع قضایی، این محموله پیش از ورود به چرخه مصرف توقیف و از ورود هرگونه مخاطره به سفره مردم جلوگیری شد.

او با تأکید بر تأثیر سلامت خوراک دام بر بهداشت دام و کیفیت فرآورده‌های خام دامی، افزود: اداره‌کل دامپزشکی مازندران با مراکز غیرمجاز و عرضه‌کنندگان نهاده‌های غیربهداشتی در چارچوب قانون برخورد و پرونده متخلفان را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد داد.

منبع:دامپزشکی مازندران