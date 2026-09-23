یک پرواز از شرکت هواپیمایی ماهان از تهران با وجود تهدیدهای تحریمی آمریکا در گوانگژو چین فرود آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس داده‌های رهگیری پرواز فلایت‌ رادار ۲۴، یک پرواز شرکت هواپیمایی ماهان از تهران امروز چهارشنبه در شهر گوانگژو چین به زمین نشست؛ این اتفاق در همان روزی رخ داد که واشنگتن تهدید کرده بود شرکت‌های هواپیمایی ایران را محاصره و هر فرد یا نهادی را که با آنها همکاری کند، مجازات خواهد کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این هفته هشدار داده بود کشور‌هایی که خدمات «فرود» به هواپیما‌های ایرانی ارائه کنند، از «نظام مالی مبتنی بر دلار» کنار گذاشته خواهند شد، اما جزئیات بیشتری درباره این تهدید ارائه نکرد.

این پرواز در وب‌سایت رسمی فرودگاه بایون گوانگژو ثبت نشده بود؛ با این حال، اطلاعات فلایت‌ رادار ۲۴، این فرودگاه را به‌عنوان محل فرود هواپیمای ماهان نشان می‌داد.

منبع: عرب نیوز