باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵) به مناسبت بازگشایی مدارس با حضور در دبستان پسرانه شهید آیت در منطقه ۱۴ تهران، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و معلمان آنها تبریک گفت و خطاب به دانش آموزان این مدرسه ابتدایی، اظهار کرد: شک ندارم که شما یک زنجیره نسلی خوش فکر برای ایران عزیز ما هستید که نه تنها آینده شکوهمند ایران عزیز را خواهید دید بلکه اطمینان دارم شما با زحمات مدیران، معلمان، مربیان و پدران و مادرانتان در کانون گرم خانواده می‌توانید با ذهن، قلب و همت خود آینده این کشور را رقم بزنید.

مدرسه خانه علم، ادب و امید است

وی با اشاره به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مدرسه را مدرسه خانه علم و ادب و امید توصیف کرد و گفت: سال‌ها پیش همزمان با آغاز مهر ماه بود که دشمن بعثی به این سرزمین حمله کرد و در دوران دفاع مقدس، دانش آموزان ایران اسلامی بیشترین حضور را در جبهه پیدا کردند، مؤثرترین قشر شدند و بیشترین شهید را نسبت به جمعیت خود تقدیم کشور کردند، لذا شما وارثان چنین نسلی هستید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شما صرفا یک تعطیلات تابستانی را برای حضور در مدرسه پشت سر نگذاشتید بلکه یک تاریخ را پشت سر گذاشتیم، افزود: ملت شجاع ما با همت و تلاش و با محبت، گذشت و ایثار در مقابل دشمن شیطانی و جنایتکار ایستادند.

قالیباف اضافه کرد: امروز در شرایطی فعالیت مدارس آغاز شده که تعداد زیادی از همکلاسی‌ها و همسالان شما در مدرسه میناب و چند مدرسه دیگر مورد هجمه دشمن قرار گرفته و به شهادت رسیدند؛ آنها در حقیقت رفتند تا ایران عزیز ما بماند.

جهل و نادانی دشمن ایران است/ دانایی و تلاش بهترین دوست شما فرزندان عزیز خواهد بود

وی با اشاره به پرچم‌هایی که در دست دانش آموزان این مدرسه بود، گفت: این پرچم زیبایی که به دست شماست، نشانه و شناسنامه این ملت و نماد عزت و اقتدار آن است که به آسانی به دست نیامده و جانفشانی‌ها و تلاش‌ها در این مسیر اتفاق افتاده است. بدانید آنها به شهادت رسیدند تا به من و شما بگویند آینده این کشور از آن شماست و ما چشم انتظار این هستیم که دست‌های توانمند شما دهه نودی‌ها و دهه هشتادی‌ها، آینده ایران را تضمین کرده و با دل‌های بزرگ و خالص و خلاقیت خود آن را بسازید.

رئیس قوه مقننه دشمن این سرزمین، ایران و وطن عزیزمان را جهل و نادانی دانست که باید از آن پرهیز شود و گفت: هر جایی هستید، بدانید چیزی که ما را به خوشبختی می‌رساند، درست فکر کردن است. امروز حکمت، دانایی، تلاش و عقلانیت است که می‌تواند بهترین دوست برای یکایک شما فرزندان و عزیزان این کشور باشد.

رهبر شهیدمان بزرگ‌ترین معلم ما بود که شهیدانه زندگی کرد و خالصانه به شهادت رسید

قالیباف در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، شهدای دانش آموز، معلمان شهید، به ویژه معلم و مربی بزرگ ایران معاصر، آقای شهیدمان، گفت: ایشان بزرگ‌مردی بود که بزرگ‌تر و فراتر از جامعه و دنیای امروز زندگی کرد. او به عنوان بزرگ‌معلم و بزرگ‌ترین تربیت کننده و به عنوان رهبر و راهنمای ما به ما نشان داد چگونه زندگی کنیم و دیدید که چگونه مجاهدانه تلاش کرد، مدبرانه تصمیم گرفت، شجاعانه عمل کرد، شهیدانه زندگی کرد و خالصانه به شهادت رسید و به اعلی علیّین سفر کرد.

وی در پایان با بیان اینکه رهبر شهیدمان امروز مؤثرتر از زمانی که در بین ما بود می‌تواند در زندگی ما اثر گذاشته، به ما یاری رساند و ما را هدایت کند، خاطرنشان کرد: او چراغ راه ماست و شهدا ستارگانی هستند که راهنمای یکایک ما هستند. امروز همه ما مدیون آنها هستیم و باید نسبت به راه شهدا و امام شهدا در پیشگاه خداوند و در مسیر و راه و تبعیت از ولی امر خود حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای به صورت متحد و یکپارچه گام برداریم.

اهتزاز پرچم مقدس ایران

همزمان با اول مهرماه، روز ملی پرچم، قالیباف ضمن ادای احترام به پرچم مقدس ایران، به اتفاق دانش آموزان پرچم سه رنگ کشورمان را به اهتزاز درآورد.

همچنین در این مراسم رئیس مجلس شورای اسلامی از ۱۱ دانش آموز این دبستان که پدر ایشان در جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نیز در لباس مدافع حرم به شهادت رسیده بودند، با اهدای هدیه و لوح سپاس، قدردانی کرد و دقایقی با خانواده این شهدا به گفت‌و‌گو نشست.

قالیباف در ادامه در برخی کلاس‌های درس این مدرسه نیز حضور یافت و با دانش آموزان و معلمان به گفت‌و‌گو پرداخت.

منبع: مجلس