باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان سعودی با تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور تصریح کرد: اشتراکات فراوان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی، پشتوانه محکم دوستی دو ملت مسلمان بوده و موجب تقویت پیوندهای مشترک خواهد بود.
رئیس جمهور در این پیام ابراز امیدواری کرد: در سایه تلاشهای فیمابین، شاهد گسترش روزافزون روابط دو کشور در تمامی زمینهها باشیم.
وی همچنین در پیامی به «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» ولیعهد و نخستوزیر پادشاهی عربستان سعودی نیز فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در پرتو تلاشهای مشترک و بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای موجود، شاهد گسترش روزافزون همکاریهای برادرانه در تمامی زمینههای سیاسی اقتصادی و فرهنگی باشیم.
منبع: ریاست جمهوری