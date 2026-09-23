مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: در حال حاضر ۴ پرواز خارجی از جمله بغداد، عمان، آذربایجان و تفلیس لغو شده و پروازی به این مناطق انجام نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، با اشاره به آخرین وضعیت پروازهای خارجی این فرودگاه گفت: در حال حاضر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه امام خمینی انجام نمی‌شود و از روز نخست جنگ نیز پروازهای خارجی این شرکت‌ها برقرار نبوده است.

وی درباره وضعیت پروازهای خارجی فرودگاه امام خمینی اظهار کرد: در شرایط فعلی، پروازهای خارجی شرکت‌های هواپیمایی خارجی نداریم و این وضعیت از روز نخست جنگ برقرار بوده است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی افزود: در حال حاضر پروازهای خارجی  توسط ایرلاین‌های داخلی در فرودگاه انجام می‌شود و برنامه پروازی موجود مربوط به این پروازهاست.

کاشف‌آذر درباره برنامه پروازهای امروز نیز گفت: امروز حدود ۹۰ پرواز در فرودگاه انجام می‌شود.

وی همچنین درباره وضعیت پروازها به برخی مقاصد خارجی از جمله بغداد، عمان، تفلیس،  و باکو توضیحی ارائه کرد و تأکید کرد که در شرایط فعلی، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی برقرار نیست.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پروازی موجود گفت: برخی پروازها از جمله  آذربایجان در روزهای مشخصی از هفته برنامه‌ریزی شده بودند و در مجموع چهار نوبت پرواز در هفته انجام می‌شد.

کاشف‌آذر خاطرنشان کرد: در حال حاضر آنچه در فرودگاه امام خمینی انجام می‌شود، عمدتاً مربوط به پروازهای داخلی است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه
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