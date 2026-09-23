فراخوان اعزام به دوره آموزش نظامی متعهدین خدمت آموزش و پرورش

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار"رحمان علیدوست" اظهارکرد: با مساعدت و هماهنگی بعمل آمده با ستادکل نیرو‌های مسلح، امکان اعزام به دوره آموزشی رزم مقدماتی و صدورکارت پایان خدمت مشمولان متعهد خدمت آموزش و پرورش که از سال ۹۳ به بعد تعهد خود را آغاز و هم اکنون دوره تعهد خود را به اتمام رسانده، فراهم شده و مدت زمان آموزش این افراد از دو ماه به یک هفته برای مدت محدودی کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: افراد واجد شرایط می‌بایست برای گذراندن دوره آموزشی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام و با اداره کل آموزش و پرورش استان محل سکونت برای برنامه ریزی و هماهنگی با سپاه جهت طی دوره رزم مقدماتی هماهنگی لازم را داشته باشند.

سردار علیدوست بیان کرد: سایر متعهدین آموزش و پرورش می‌بایست قبل از شروع تعهد خود نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت و طی دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاتر پلیس+۱۰ اقدام کنند‌.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از بکار گیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی با انجام هماهنگی‌های لازم از ستاد کل نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران برای برگزاری دوره‌های آموزش رزم مقدماتی در مرکز آموزش سپاه اقدام کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیان کرد: متولی اصلی تعیین پیگیری اجرای تعهد و دوره آموزشی متعهدین خدمت با وزارت آموزش و پرورش می‌باشد و هرگونه پیگیری در این خصوص می‌بایست از آن طریق مطالبه گردد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.