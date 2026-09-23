باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی، فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارق یکی از اماکن دانشگاه تهران خبر داد و گفت: متهم در جریان تحقیقات تخصصی علاوه بر سرقت از دانشگاه، به ارتکاب ۴۰ فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرده و ارزش مجموع اموال مسروقه حدود ۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

سرقت از دانشگاه تهران؛ آغاز تحقیقات پلیسی

سرهنگ عزیزخانی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت دستگاه و ابزارآلات از یکی از اماکن دانشگاه تهران، شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این سرقت در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان با بررسی مستندات و انجام اقدامات تخصصی، هویت سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، متهم در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

اعتراف سارق به ۴۰ فقره سرقت دیگر

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم در جریان بازجویی‌های فنی و تخصصی، علاوه بر سرقت از دانشگاه تهران، به ارتکاب ۴۰ فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: ارزش مجموع اموال مسروقه در این پروند ه حدود ۵ میلیارد تومان برآورد شده و در ادامه تحقیقات، مالباختگان شناسایی و برای انجام اقدامات قانونی به پلیس آگاهی دعوت شدند.

اعلام آمادگی متهم برای جبران خسارت

سرهنگ عزیزخانی خاطرنشان کرد: در جریان مواجهه حضوری مالباختگان با متهم، سارق آمادگی خود را برای جبران خسارت وارده اعلام کرد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: تحقیقات برای تکمیل پرونده، شناسایی سایر مالباختگان و بررسی احتمال ارتکاب سرقت‌های دیگر توسط متهم ادامه دارد.