باشگاه خبرنگاران جوان- حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه، با حضور در مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب، به همراه محمدعلی ثابتقدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت بخشهای مختلف مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان مربوطه توضیحاتی درباره ظرفیتها، امکانات و فعالیتهای مجموعه ارائه کردند. در ادامه، رئیس بنیاد مستضعفان با حضور در استادیوم تنیس مجموعه انقلاب، از نزدیک به تماشای کنسرت نمایش برگزار شده در این مجموعه نشست.
در پایان این برنامه، حسین دهقان با عوامل و دستاندرکاران این رویداد فرهنگی دیدار و گفتوگو کرد و از تلاشهای آنان در برگزاری این برنامه فرهنگی تقدیر به عمل آمد.