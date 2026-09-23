باشگاه خبرنگاران جوان - امید امیدی شاه‌آبادی روز چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار لرستان اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی بازار مرغ استان، مدیریت مازاد تولید و تخلیه ظرفیت سردخانه‌هاست و در این زمینه باید برنامه مشخصی برای تولید، ذخیره‌سازی و عرضه وجود داشته باشد.

وی افزود: با توجه به تصمیم اتخاذشده برای خروج ۵۰۰ تن مرغ از سردخانه‌ها، ظرفیت آزادشده باید در سریع‌ترین زمان با مرغ جدید جایگزین شود و در این فرآیند، اولویت با مرغ کشتارشده موجود در سردخانه‌های کشتارگاه‌هاست.

امیدی شاه‌آبادی ادامه داد: میزان باقی‌مانده ظرفیت نیز باید متناسب با ظرفیت مرغداری‌های شهرستان‌های مختلف میان واحد‌های تولیدی توزیع شود تا ظرفیت ذخیره‌سازی به شکل متوازن تکمیل شود.

جوجه‌ریزی باید بر اساس نیاز بازار برنامه‌ریزی شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی در جوجه‌ریزی گفت: صرف رصد میزان جوجه‌ریزی کافی نیست و باید میزان تولید متناسب با نیاز بازار، ظرفیت مصرف و شرایط موجود تعیین شود.

وی افزود: جوجه‌ریزی باید به صورت مستمر رصد شود، اما این موضوع نباید تنها به ثبت تعداد جوجه‌های جوجه‌ریزی‌شده محدود باشد، بلکه لازم است برای میزان جوجه‌ریزی برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

امیدی شاه‌آبادی اظهار کرد: داشتن برنامه حتی اگر در مواردی نیازمند اصلاح باشد، بهتر از بی‌برنامگی است و بخشی از این برنامه‌ریزی ممکن است در سطح ملی انجام شود، اما مسائل مربوط به استان باید از طریق دستگاه‌های مسوول پیگیری شود.

وی تاکید کرد: جوجه‌ریزی موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و لازم است تولید بر اساس میزان تقاضا و ظرفیت بازار مدیریت شود.

تجربه کشور‌های دیگر در مدیریت تولید بررسی شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: در برخی کشور‌ها سامانه‌ها و سازوکار‌های مشخصی برای کنترل و برنامه‌ریزی جوجه‌ریزی وجود دارد و میزان تولید متناسب با ظرفیت بازار مدیریت می‌شود.

وی افزود: اگر قرار است در یک بازه زمانی مشخص میلیون‌ها قطعه جوجه‌ریزی شود، باید سازوکار کنترلی مشخصی وجود داشته باشد تا میزان تولید از نیاز بازار فاصله نگیرد.

امیدی شاه‌آبادی ادامه داد: لازم است این موضوع از طریق دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌های مرتبط پیگیری شود تا استان‌ها در یک دوره با کمبود و در دوره‌ای دیگر با مازاد شدید مرغ مواجه نشوند.

مازاد تولید به معنای هدررفت منابع است

وی با بیان اینکه مازاد تولید مرغ تنها موجب زیان یک واحد تولیدی نمی‌شود، گفت: زمانی که نهاده‌های مورد نیاز مصرف و مرغ تولید می‌شود، اما محصول نهایی به دلیل نبود بازار مناسب با زیان به فروش می‌رسد یا روی دست تولیدکننده باقی می‌ماند، بخشی از منابع کشور هدر می‌رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اظهار کرد: نمی‌توان نهاده مصرف کرد، مرغ تولید کرد و سپس محصول را با ضرر و زیان از تولیدکننده خرید یا شاهد فروش آن با قیمت پایین بود، بنابراین باید از ابتدای فرآیند برای میزان تولید برنامه‌ریزی شود.

فروش گران کالا به بهانه تسویه حساب ممنوع است

امیدی شاه‌آبادی در ادامه با اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار درباره کالا‌های اساسی گفت: هیچ فروشگاهی حق ندارد به بهانه تسویه نشدن حساب‌ها، کالا را با قیمت بالاتر به مردم عرضه کند.

وی افزود: واحد صنفی در صورت وجود مشکل در تامین یا تسویه حساب می‌تواند از فروش خودداری کند، اما اجازه ندارد کالا را با قیمت بالاتر عرضه کند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با این موارد برخورد کنند و واحد‌هایی که برخلاف ضوابط عمل می‌کنند نباید در گروه‌های کالایی مربوطه قرار گیرند و در صورت تداوم تخلف، مجوز آنها نیز مطابق قانون بررسی شود.

انبار‌های گندم شناسایی و در سامانه ثبت شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان همچنین بر شناسایی و ساماندهی انبار‌های گندم در شهرستان‌های استان تاکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه تعداد انبار در مناطق مختلف وجود دارد و چه میزان گندم توسط کشاورزان یا سایر افراد در آنها نگهداری می‌شود.

وی افزود: در مرحله نخست باید با صاحبان این انبار‌ها گفت‌و‌گو و آنها برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها راهنمایی شوند و فرصت لازم برای تکمیل فرآیند قانونی در اختیار آنان قرار گیرد.

امیدی شاه‌آبادی ادامه داد: پس از طی این مراحل، در صورت نیاز برای متخلفان پرونده تشکیل و موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و سایر مجموعه‌های مسوول باید با دقت بیشتری مسائل بازار را دنبال کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: اولویت سیاست‌های تنظیم بازار، حفظ تولید و تامین نیاز مردم است و باید همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت شود.

وی اظهار کرد: اگر تولیدکننده نتواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نخواهد داشت و نتیجه آن می‌تواند کاهش تولید و ایجاد مشکل برای مصرف‌کننده باشد.

امیدی شاه‌آبادی تاکید کرد: ممکن است افزایش هزینه‌های تولید در مقطعی موجب افزایش قیمت محصول شود، اما از بین رفتن تولید تبعات جدی‌تری برای بازار خواهد داشت، بنابراین باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و فشار غیرمنطقی نیز به مصرف‌کننده وارد نشود.

وی همچنین بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی برای مدیریت شرایط اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: حضور مدیران تخصصی دستگاه‌ها در نشست‌های تنظیم بازار ضروری است تا تصمیم‌ها بر اساس اطلاعات دقیق و داده‌های کامل اتخاذ شود.

منبع: استانداری لرستان