مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به تولید حدود ۶۳۰ هزار تن گندم در استان طی سال جاری گفت: فرآیند پرداخت مطالبات گندم‌کاران در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تمامی مطالبات آنها هفته آینده پرداخت و تسویه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سعید دارابی روز چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار لرستان اظهار کرد: میزان تولید گندم استان در سال جاری بر اساس شاخص‌ها و آمار‌های موجود حدود ۶۳۰ هزار تن برآورد شده که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب لرستان در تولید این محصول راهبردی است.

وی افزود: ارزش ریالی گندم خریداری شده از کشاورزان استان حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و پرداخت مطالبات نیز همزمان با فرآیند خرید از مسیر‌های مختلف در حال انجام است.

دارابی ادامه داد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران از ۲ مسیر انجام می‌شود که بخشی به صورت متمرکز از طریق بانک مرکزی و بخشی در قالب سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است.

وی گفت: بخشی از مبالغ پرداختی از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سامانه استانی به صورت کامل قابل مشاهده نیست و به همین دلیل آمار ثبت شده در سامانه‌های استان با مجموع پرداخت واقعی تفاوت دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان افزود: بر اساس اطلاعات قابل مشاهده در سامانه استانی، حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان رقم باقی‌مانده ثبت شده است، اما این رقم بیانگر کل مطالبات پرداخت نشده نیست و بخشی از پرداخت‌ها در سامانه استان منعکس نشده است.

وی تاکید کرد: بخش عمده مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و با تکمیل فرآیند پرداخت در روز‌های آینده، انتظار می‌رود هفته آینده مطالبات کشاورزان به طور کامل تسویه و رقم مطالبات معوق به صفر برسد.

۱۶۴ هزار تن گندم در ذخایر لرستان

دارابی درباره آخرین وضعیت ذخایر گندم استان نیز اظهار کرد: اکنون حدود ۱۶۴ هزار تن گندم در لرستان موجود است که بخشی از آن برای تامین نیاز مصرفی و حفظ ذخیره راهبردی استان نگهداری می‌شود.

وی افزود: مالکیت گندم به صورت متمرکز مدیریت می‌شود و فرآیند خرید، تامین و توزیع این محصول تابع سازوکار‌های مشخص است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: بسیاری از کشاورزان به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت امکانات نگهداری، امکان ذخیره‌سازی طولانی‌مدت محصول را ندارند و به همین دلیل خرید و تحویل گندم باید متناسب با زمان برداشت و شرایط اقتصادی آنان انجام شود

وی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت حجم زیادی از گندم برای مدت طولانی در انبار‌های شخصی کشاورزان باقی بماند، بنابراین وجود سازوکار مناسب برای خرید و ذخیره‌سازی محصول ضروری است.

ذخایر کالا‌های اساسی از نظر تاریخ مصرف مشکلی ندارد

دارابی درباره وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی استان نیز اظهار کرد: موجودی برنج، شکر و سایر کالا‌های اساسی از نظر تاریخ مصرف در شرایط مناسبی قرار دارد و نزدیک‌ترین تاریخ مصرف اقلام موجود مربوط به سال ۱۴۰۷ است.

وی افزود: بخشی از شکر استان در ماه‌های گذشته توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت متمرکز خریداری و عرضه شده و بخشی از روغن نیز که تاریخ مصرف آن تا تیرماه بود، از طریق ستاد به صورت متمرکز به فروش رسید.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان ادامه داد: در حال حاضر از نظر تاریخ مصرف، مشکلی برای ذخایر برنج و شکر استان وجود ندارد و شکر نیز به دلیل ماندگاری بالا، با رعایت شرایط نگهداری قابلیت ذخیره‌سازی طولانی‌مدت دارد.

وی گفت: درج تاریخ مصرف برای شکر مطابق ضوابط انجام می‌شود، اما این محصول برخلاف بسیاری از کالا‌های فسادپذیر در مدت کوتاه فاسد نمی‌شود و امکان نگهداری آن برای مدت طولانی وجود دارد.

موجودی ۸۰۰ تن شکر و یک هزار و ۲۰۰ تن برنج

دارابی درباره میزان موجودی کالا‌های اساسی استان اظهار کرد: اکنون حدود یک هزار و ۲۰۰ تن برنج و ۸۰۰ تن شکر در انبار‌های لرستان موجود است.

وی افزود: موجودی شکر در مقطعی حدود ۲ هزار تن و بیشتر بود که با عرضه و توزیع انجام شده، این میزان اکنون به حدود ۸۰۰ تن رسیده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: در حوزه برنج نیز حدود ۵۰۰ تن محموله در حال حمل به استان است و رایزنی‌های لازم برای تسریع در ورود این محموله‌ها انجام شده است.

دارابی تاکید کرد: تامین و توزیع کالا‌های اساسی در استان به صورت مستمر رصد می‌شود و تلاش مجموعه غله و دستگاه‌های مرتبط این است که ضمن حفظ ذخایر راهبردی، کالا‌های مورد نیاز بازار نیز متناسب با میزان تقاضا تامین و توزیع شود.

منبع: اداره‌کل غله لرستان 

برچسب ها: غلات ، لرستان
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