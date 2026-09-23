باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امیر رضا نخعی، مدیرعامل شرکت لوازم یدکی خودرو سایپا در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره میزان خسارت و تأثیر آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های پتروشیمی بر تولید قطعات و لوازم یدکی اظهار کرد: آسیب‌هایی که از سوی دشمن صهیونیستی و هم‌پیمانان آن به زیرساخت‌های پتروشیمی وارد شد، تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های قطعه‌سازی را با مخاطراتی مواجه کرد.

وی افزود: با این حال، شرکت پلاسکوکار با تکیه بر دانش بومی، توانمندی‌های داخلی و ظرفیت سایر همکاران تجاری در کشور توانست این شرایط را مدیریت کند.

نخعی ادامه داد: با وجود محدودیت‌هایی که در تأمین مواد اولیه از سوی شرکت‌های پتروشیمی ایجاد شده بود، تلاش کردیم فناوری‌های موجود در داخل کشور را در راستای نیازهای صنعت خودروسازی مورد توجه قرار دهیم و با ارتقای مهندسی، این شرایط را طی ۶ ماه مدیریت کنیم که خوشبختانه نتایج خوبی نیز حاصل شد.

مدیرعامل شرکت لوازم یدکی خودرو سایپا با بیان اینکه مدیریت این شرایط به معنای منتفی شدن آثار افزایش هزینه‌ها نبوده است، گفت: این موضوع طبیعتاً بر قیمت تمام‌شده مواد اولیه و محصولات اثر گذاشته است. برای نمونه، در حوزه مواد پلیمری با افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه تأمین مواجه شدیم.

وی تصریح کرد: این شرکت توان مدیریت این شرایط و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را نداشت، قطعاً افزایش هزینه‌ها و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده مواد اولیه و محصولات می‌توانست بسیار بیشتر از این میزان باشد.

نخعی همچنین درباره میزان تولید سپر و داشبورد خودرو در این مجموعه گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و ۲۰۰ عدد سپر برای شرکت‌های خودروساز و حدود ۶۰۰ عدد داشبورد تولید می‌کنیم.

وی درباره تأمین این قطعات از محل واردات نیز توضیح داد: پوسته سپر و داشبورد به صورت صددرصدی توسط شرکت پلاسکوکار تولید می‌شود و در این بخش وابستگی به واردات نداریم.

مدیرعامل شرکت لوازم یدکی خودرو خاطرنشان کرد: قطعات مربوط به مونتاژ و تکمیل‌کاری از سوی مجموعه گروه خودروسازی سایپا و مشخصاً شرکت سازه‌گستر تأمین می‌شود و عملیات مونتاژ داشبورد و سپر در داخل گروه انجام شده و محصول نهایی به خطوط تولید خودروسازی عرضه می‌شود.