باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی OnePlus N۶ Lite دارای بدنهای مقاوم در برابر آب و گردوغبار (با استاندارد IP۶۴) و مقاوم در برابر ضربه (با گواهی MIL-STD-۸۱۰H) است و ابعادی معادل ۱۶۶.۵ در ۷۸.۲ در ۹ میلیمتر و وزنی برابر با ۲۱۵ گرم دارد.
این دستگاه به نمایشگر ۶.۷۵ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۵۷۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۲۵۶ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۹۰۰ نیت مجهز شده است.
این گوشی با سیستمعامل اندروید ۱۶ و رابط کاربری OxygenOS ۱۶ عرضه میشود. توان پردازشی آن توسط پردازنده Unisoc T۷۲۵۰ و پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MP۱ تأمین میشود و با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی (قابل ارتقا از طریق کارت حافظه microSDXC) همراه است.
دوربین اصلی دارای وضوح ۱۳ مگاپیکسل است و از ضبط ویدیو با کیفیت ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی میکند؛ دوربین سلفی نیز ۵ مگاپیکسلی است.
از دیگر ویژگیهای این گوشی میتوان به درگاه دوگانه سیمکارت، جک ۳.۵ میلیمتری هدفون، پورت USB Type-C ۲.۰، حسگر اثر انگشت، قطبنمای الکترونیکی و باتری ۷۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۵ واتی اشاره کرد.
منبع: gsmarena