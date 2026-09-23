وان‌پلاس تبلیغات گوشی جدید خود را آغاز کرده است؛ محصولی که انتظار می‌رود رقیبی قدرتمند در بازار گوشی‌های هوشمند اندرویدی میان‌رده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی OnePlus N۶ Lite دارای بدنه‌ای مقاوم در برابر آب و گردوغبار (با استاندارد IP۶۴) و مقاوم در برابر ضربه (با گواهی MIL-STD-۸۱۰H) است و ابعادی معادل ۱۶۶.۵ در ۷۸.۲ در ۹ میلی‌متر و وزنی برابر با ۲۱۵ گرم دارد.

این دستگاه به نمایشگر ۶.۷۵ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۵۷۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۲۵۶ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۹۰۰ نیت مجهز شده است.

این گوشی با سیستم‌عامل اندروید ۱۶ و رابط کاربری OxygenOS ۱۶ عرضه می‌شود. توان پردازشی آن توسط پردازنده Unisoc T۷۲۵۰ و پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MP۱ تأمین می‌شود و با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی (قابل ارتقا از طریق کارت حافظه microSDXC) همراه است.

دوربین اصلی دارای وضوح ۱۳ مگاپیکسل است و از ضبط ویدیو با کیفیت ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند؛ دوربین سلفی نیز ۵ مگاپیکسلی است.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به درگاه دوگانه سیم‌کارت، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون، پورت USB Type-C ۲.۰، حسگر اثر انگشت، قطب‌نمای الکترونیکی و باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۵ واتی اشاره کرد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: وان پلاس ، گوشی جدید ، وان پلاس 3
خبرهای مرتبط
تصویر شماتیک وان‌پلاس ۱۳ فاش شد
گوشی جدید وان‌پلاس با قابلیت‌های عکاسی متمایز
رونمایی وان‌پلاس از گوشی جدید خود با فناوری پیشرفته و شارژ فوق‌العاده سریع
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ضرایب کنکور ۱۴۰۶ اعلام شد
تدارک گسترده وزارت آموزش و پرورش برای استقبال از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز
نتایج نهایی آزمون جذب مهارت‌آموزان اعلام شد
«زنگ مهر» نواخته شد/ ورود بیش از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز به مدارس
تمرکز دولت بر آموزش مهارت‌محور و ادغام مدارس استثنایی با مراکز فنی و حرفه‌ای
غربالگری استعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوآموز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی
معیار موفقیت یا شکست نظام تعلیم و تربیت، کیفیت آموزش کودکان استثنایی است
ثبت «آیین بازگشایی مدارس» به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس کشور
هدررفت ۵۰ میلیاردی آب در بخش کشاورزی
تامین و عرضه داروی مورد نیاز بازار کشور
آخرین اخبار
آشنایی با گوشی جدید وان‌پلاس
ضرورت فرهنگ سازی در مصرف منطقی دارو
اجرای قانون بهداشت‌کاران دهان و دندان، سیاست‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت را تقویت می‌کند
اعلام تاریخ اعزام فضانوردان جدید روسی به ایستگاه فضایی
ارتباط دیابت با افزایش خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان
تصویب ارائه تسهیلات ۱۵۰ همتی به صنعت سلامت
تامین و عرضه داروی مورد نیاز بازار کشور
هدررفت ۵۰ میلیاردی آب در بخش کشاورزی
ثبت «آیین بازگشایی مدارس» به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس کشور
ضرایب کنکور ۱۴۰۶ اعلام شد
نتایج نهایی آزمون جذب مهارت‌آموزان اعلام شد
معیار موفقیت یا شکست نظام تعلیم و تربیت، کیفیت آموزش کودکان استثنایی است
تمرکز دولت بر آموزش مهارت‌محور و ادغام مدارس استثنایی با مراکز فنی و حرفه‌ای
غربالگری استعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوآموز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی
«زنگ مهر» نواخته شد/ ورود بیش از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز به مدارس
تدارک گسترده وزارت آموزش و پرورش برای استقبال از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز
قدردانی وزیر علوم از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها
دانشگاهیان برای پیشرفت ایران، مستحکم‌تر از گذشته گام بردارند
افراد زیر ۱۸ سال به محصولات مراقبت از پوست نیاز ندارند/ فریب تبلیغات فضای مجازی را نخورید