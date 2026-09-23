باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - ناصر فخوری در گردهمایی مدیران صنعت، معدن و تجارت استان‌های غرب کشور در کردستان اظهار کرد: شهرستان بانه و کل استان کردستان از ظرفیت‌های اقتصادی ویژه‌ای در حوزه صنعت، تجارت و معدن برخوردار هستند و رویکرد وزارت صمت شناسایی دقیق مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی ملموس برای مردم و فعالان اقتصادی است.

وی با اشاره به وضعیت طرح‌های در دست اجرا در استان افزود: در حال حاضر حدود ۲۶۰ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کردستان وجود دارد که از این تعداد، ۱۳۲ پروژه دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد و ۱۳۰ پروژه نیز با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد هستند که با رفع موانع و تأمین منابع مالی، به زودی به چرخه تولید و اشتغال وارد می‌شوند.

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خرد مردمی در توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت به برند تجاری بانه در حوزه لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: دولت از ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی توسط بخش خصوصی کاملاً حمایت می‌کند؛ بر همین اساس پیشنهاد می‌شود زمینه ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی لوازم خانگی با مشارکت فعالان بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری بانه به صورت جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

فخوری با تأکید بر لزوم فرآوری ذخایر معدنی از جمله معدن طلای بانه تصریح کرد: فعال‌سازی معادن شهرستان باید حتماً با ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری همراه باشد تا ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، بالاترین میزان ارزش افزوده و اشتغال نصیب منطقه شود.

وی استفاده از روش پذیره‌نویسی عمومی و سرمایه‌های خرد مردمی را راهکاری مؤثر برای تأمین مالی این واحدها دانست و خاطرنشان کرد: سهیم شدن مردم و جوامع محلی در منافع اقتصادی پروژه‌ها، علاوه بر ایجاد انتفاع عمومی، همراهی اجتماعی با طرح‌های توسعه‌ای را افزایش می‌دهد.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت در پایان با اشاره به اهمیت اجرای طرح ساماندهی تجارت مرزی برای رونق معیشت مرزنشینان، یادآور شد: فعالان اقتصادی می‌توانند نیازمندی‌های خود در زمینه تأمین مالی و مواد اولیه را منعکس کنند تا از طریق اعتبارات متمرکز و بسته‌های حمایتی وزارتخانه پیگیری شود.