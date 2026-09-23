فردی در شهرستان رزن به اتهام ارسال تصاویر و اطلاعات حساس برای شبکه‌های مجازی معاند دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از دستگیری فردی خبر داد که به گفته وی، با ارسال مکرر تصاویر، اخبار و اطلاعات حساس و همچنین معرفی برخی نقاط مهم شهرستان، با شبکه‌های مجازی معاند و افراد خارج‌نشین همکاری داشته است.

طاها نجفی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن، اظهار کرد: این فرد صبح امروز پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) و با دستور قضایی دستگیر شد.

وی افزود: متهم از زمان آغاز اغتشاشات و جنگ تحمیلی در سال گذشته، اقدام به ارسال تصاویر و اطلاعات مرتبط با برخی شخصیت‌های مذهبی، روحانیون، قضات، مدیران نظامی و انتظامی و دیگر افراد شاخص شهرستان برای گردانندگان شبکه‌ها و صفحات مجازی معاند کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ارسال این اطلاعات به صورت مکرر انجام شده و نقاط مهم شهرستان نیز در میان اطلاعات ارائه‌شده قرار داشته است.

تأکید دستگاه قضایی بر برخورد قانونی

نجفی با اشاره به قوانین مربوط به همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم گفت: قانون برای افرادی که در راستای منافع رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم مرتکب اقدامات جاسوسی یا همکاری‌های مرتبط شوند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در چارچوب قانون، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و با موارد احرازشده مطابق مقررات برخورد خواهند کرد.

منبع تسنیم 

برچسب ها: شبکه های معاند ، دستگیری
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