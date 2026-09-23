فرمانده انتظامی البرز از کشف ۷۵ قبضه سلاح جنگی در استان و دستگیری ۴۵ نفر در این زمینه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار دلاور القاصیمهر، فرمانده انتظامی استان البرز امروز در نمایشگاه کشفیات سلاح پلیس اطلاعات استان گفت: طرح برخورد با دارندگان سلاحهای غیرمجاز طی چند روز گذشته توسط همکاران پلیس امنیت در سطح استان به اجرا گذاشته شد.
وی از شناسایی و کشف 75 قبضه سلاح جنگی و شکاری در این راستا خبر داد و با اشاره به اینکه از این تعداد، 17 قبضه سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری بودند، عنوان کرد: با توجه به هماهنگیهایی که از قبل با دستگاه مقتدر قضایی به عمل آمده بود، این کشفیات صورت گرفت.
فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به دستگیری 45 نفر در این زمینه تصریح کرد: طرحهای برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز، اراذلواوباش، خردهفروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و سارقان و مالخرها از اولویتها و مأموریتهای ماست که بهطور دائم و مستمر دنبال میشود.
القاصیمهر با تأکید بر برخورد جدی با کسانی که در این زمینهها فعالیت میکنند، اذعان کرد: هیچگونه مماشاتی با این دسته از افراد نخواهیم داشت. به لطف خدا در کنار مردم و در خدمت آنها و با کمک و پشتیبانی سایر دستگاهها امنیت و آرامش مردم را تأمین خواهیم کرد.
وی با اشاره به نقش هماهنگی با مقام قضایی در این خصوص بیان کرد: همانگونه که مردم تاکنون ما را همراهی کرده و همکاری لازم را داشتهاند انتظار داریم از این پس نیز حمایت، پشتیبانی و همراهی لازم را داشته باشند تا بتوانیم امنیت و آرامش را در سطح استان برقرار کنیم.
فرمانده انتظامی استان البرز عنوان کرد: این طرح فقط توسط همکاران ما در پلیس اطلاعات اجرا شد و پلیسهای دیگر نیز در موضوعات تخصصی خود، اقدامات خوبی را انجام دادهاند که منجر به کشفیات و دستگیری متهمان و مجرمان شده و این طرحها ادامه خواهد داشت.
منبع تسنیم