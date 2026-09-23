فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: نمایش اقتدار بسیجیان استان با حضور بیش از ۱۴۰ هزار نفر از اعضای بسیج و پایگاه‌ها و هسته‌های مقاومت و جان‌فداها در تاریخ ۶ مهر امسال در زاهدان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار احمد شفائی  در نشست خبری با اصحابه رسانه در زاهدان،‌ افزود: هدف از برگزاری این رویداد،‌ تقویت بازدارندگی، افزایش آمادگی‌ در برابر تهدیدهای احتمالی، ارتقای هماهنگی‌ و تقویت انسجام و همدلی در مجموعه بسیج و سپاه است.

وی اظهار کرد: این برنامه با حضور افرادی که در پویش « جان‌فدا» ثبت‌نام کرده‌اند و همچنین بسیجیانی که پیش از این در ساختار و سازمان رزم سپاه و بسیج سازماندهی شده، آموزش دیده و در برنامه‌های مختلف مشارکت داشته‌اند، برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این رویداد از همه ظرفیت‌های موجود در استان استفاده خواهد شد و همراهی مردم و مساعدت مسئولان نیز در برگزاری هرچه بهتر آن موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: در این برنامه، ظرفیت، انسجام، سازماندهی و آمادگی بسیجیان استان که در کنار آموزش‌های مورد نیاز قرار گرفته است به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این حضور گسترده می‌تواند در جبهه داخلی و در میان آحاد مردم موجب افزایش و تقویت امید شود و از سوی دیگر پیام اقتدار، انسجام و آمادگی مردم و بسیجیان استان را به‌همراه داشته باشد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از ظرفیت ۱۴۰ هزار نفر از نیروهای بسیجی استان برای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بسیج که از ۲۶ شهریور آغاز شده است و تا ۱۳ آبان امسال ادامه دارد،‌ استفاده می شود.

 

وی درباره نقش سران قبایل، معتمدان و جان‌فداها در این برنامه گفت: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند سیستان و بلوچستان حضور معتمدان، نخبگان، علما و بزرگان استان است که همواره در برنامه‌های مختلف نقش ارزشمندی داشته‌اند.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این افراد در نمایش اقتدار بسیجیان نیز سهم و نقش قابل توجهی دارند و انتظار می‌رود در ادامه نیز نقش خود را به شایستگی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیج در سیستان و بلوچستان در چارچوب ماموریت‌های دفاعی نیز به‌کار گرفته می‌شود، گفت: استفاده از ظرفیت‌های سازمانی و نیروهای بسیج و سپاه در استان متناسب با ضرورت‌ها و ماموریت‌های محوله انجام می‌شود.

منبع سپاه سلمان استان 

برچسب ها: سپاه سلمان ، نمایش اقتدار
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