باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد شفائی در نشست خبری با اصحابه رسانه در زاهدان، افزود: هدف از برگزاری این رویداد، تقویت بازدارندگی، افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی، ارتقای هماهنگی و تقویت انسجام و همدلی در مجموعه بسیج و سپاه است.
وی اظهار کرد: این برنامه با حضور افرادی که در پویش « جانفدا» ثبتنام کردهاند و همچنین بسیجیانی که پیش از این در ساختار و سازمان رزم سپاه و بسیج سازماندهی شده، آموزش دیده و در برنامههای مختلف مشارکت داشتهاند، برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این رویداد از همه ظرفیتهای موجود در استان استفاده خواهد شد و همراهی مردم و مساعدت مسئولان نیز در برگزاری هرچه بهتر آن موثر خواهد بود.
وی تاکید کرد: در این برنامه، ظرفیت، انسجام، سازماندهی و آمادگی بسیجیان استان که در کنار آموزشهای مورد نیاز قرار گرفته است به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این حضور گسترده میتواند در جبهه داخلی و در میان آحاد مردم موجب افزایش و تقویت امید شود و از سوی دیگر پیام اقتدار، انسجام و آمادگی مردم و بسیجیان استان را بههمراه داشته باشد.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از ظرفیت ۱۴۰ هزار نفر از نیروهای بسیجی استان برای برنامههای پیشبینیشده بسیج که از ۲۶ شهریور آغاز شده است و تا ۱۳ آبان امسال ادامه دارد، استفاده می شود.
وی درباره نقش سران قبایل، معتمدان و جانفداها در این برنامه گفت: یکی از ظرفیتهای ارزشمند سیستان و بلوچستان حضور معتمدان، نخبگان، علما و بزرگان استان است که همواره در برنامههای مختلف نقش ارزشمندی داشتهاند.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این افراد در نمایش اقتدار بسیجیان نیز سهم و نقش قابل توجهی دارند و انتظار میرود در ادامه نیز نقش خود را به شایستگی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای بسیج در سیستان و بلوچستان در چارچوب ماموریتهای دفاعی نیز بهکار گرفته میشود، گفت: استفاده از ظرفیتهای سازمانی و نیروهای بسیج و سپاه در استان متناسب با ضرورتها و ماموریتهای محوله انجام میشود.
منبع سپاه سلمان استان