رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: حتی جرم اندک هم در نیروهای مسلح قابل قبول نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در دیدار با آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطرنشان ساخت: ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ رژیم بعث عراق با این تصور که می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در مدت کوتاهی از پای درآورد و در صورت ناکامی، خوزستان را به طور کامل تصرف کند، حمله ناجوانمردانه خود را آغاز کرد.

وی افزود: به لطف خدا و در سایه ولایت و وفاداری ملت ایران، صدام پس از هشت سال جنگ بی‌حاصل برای خود، امروز به زباله‌دان تاریخ پیوسته است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با اشاره به جایگاه ولایت در میان مردم عراق تصریح کرد: عمق ارادت مردم عراق نسبت به ولایت و تبعیت از ولایت را در جریان تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب نیز همه ما مشاهده کردیم.

وی با اشاره به جنگ اخیر و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آنها از تاریخ درس نگرفتند و حمله‌ای نابخردانه را رقم زدند؛ اما همان‌گونه که ملت ایران در گذشته در برابر دشمن ایستاد، امروز هم شاهد ایستادگی و حضور مردم مبعوث شده در میدان هستیم و این حضور، پوزه دشمن را به خاک مالیده است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابلاغ سلام ریاست قوه قضاییه به نماینده ولی فقیه در استان یزد، از نقش ارزشمند ایشان در حفظ وحدت بین اقشار مختلف مردم به عنوان یار و یاور امام (ره) تقدیر و تجلیل کرد.

پورخاقان با اشاره به تغییر رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد گفت: برای تکریم و قدردانی از خدمات یک خدمتگزار و معرفی خدمتگزاری دیگر به استان یزد سفر کرده‌ایم. دهشیری سال‌ها در مسئولیت‌های مختلف قضایی استان، خدمت کردند و از نیرو‌های موفق مجموعه بوده‌اند. جابه‌جایی وی ارتباطی با تغییرات مدیریتی اخیر در قوه قضاییه ندارد؛ چراکه ایشان خود بر بازنشستگی و واگذاری مسئولیت اصرار داشتند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با معرفی علیرضا شیخعلی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد اظهار کرد: شیخعلی از نیرو‌های خوب سازمان و دارای سوابق درخشان است که سال‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد خدمت کرده و با توجه به سوابق و تجربه موفق خود، مسئولیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد را بر عهده خواهد گرفت.

وی با اشاره به حساسیت مأموریت این سازمان گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به دلیل جامعه هدف خود که نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های امنیتی کشور هستند، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب در دیداری در خصوص سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تأکید داشته‌اند که این سازمان بسیار مهم و حساس است. نه از این جهت که سازمان قضایی ذاتاً اهمیت بیشتری داشته باشد، بلکه به دلیل حساسیت جامعه هدف و مخاطبان آن این اهمیت وجود دارد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح افزود: مأموریت نخست ما این است که تا حد امکان بر پیشگیری تمرکز کنیم و اجازه ندهیم نیرو‌های مسلح گرفتار انحراف و جرم شوند؛ چراکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد، جامعه تکیه‌گاه خود را از دست می‌دهد. میزان جرایم در نیرو‌های مسلح پایین است، اما همین میزان نیز نباید باشد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح اظهار کرد: با همکاری فرماندهان، مجموعه‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات، برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم در یگان‌های مختلف برگزار شده است.

این مقام عالی قضایی افزود: با وجود پایین بودن میزان جرایم، همین میزان نیز برای ما قابل قبول نیست و انتظار داریم اقدامات پیشگیرانه بیش از گذشته دنبال شود تا اساساً جرمی در نیرو‌های مسلح اتفاق نیفتد.

پورخاقان با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم ارتکابی در نیرو‌های مسلح گفت: در کنار پیشگیری، با کسانی که مرتکب جرم می‌شوند نیز باید محکم برخورد کرد و آرای صادرشده در موارد عمدی باید بازدارنده و عبرت‌آموز باشد تا از تکرار جرم جلوگیری شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همچنین از حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان یزد، به دلیل نگاه فراگیر و حمایت از سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در شورای قضایی استان قدردانی کرد.

وی افزود: امیدوارم شیخعلی نیز همانند برادر عزیزمان دهشیری، با همکاری کارکنان سازمان و دادستان، از عنایات و نصایح نماینده ولی‌فقیه و مسئولان قضایی استان استفاده نموده و در مسئولیت جدید بیش از پیش موفق باشد.