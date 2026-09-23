سال تحصیلی جدید با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مدرسه دخترانه شهدای هشتم شهریور منطقه ۱۲ تهران برگزار شد؛ مدرسهای که در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه آسیب دیده بود و پس از بازسازی، بار دیگر پذیرای ۲۳۰ دانشآموز در سه پایه تحصیلی شد.
آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مدرسه دولتی متوسطه دوره اول دخترانه شهدای هشتم شهریور منطقه ۱۲ تهران برگزار و زنگ آغاز سال تحصیلی به دست وزیر راه و شهرسازی نواخته شد.
در این مراسم، امیر عسگری، رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۲ تهران، سخنرانی کرد و گروهی از دانشآموزان نیز به اجرای سرود پرداختند. همچنین سرودی در قدردانی از تلاشها و خدمات وزیر راه و شهرسازی در روزهای جنگ اجرا شد.
زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور وزیر راه و شهرسازی در مدرسه شهدای هشتم شهریور نواخته شد
در ادامه این آیین، وزیر راه و شهرسازی از نورالسادات هوایی، دانشآموز پایه هفتم این مدرسه و فرزند شهید، با اهدای لوح سپاس، تجلیل کرد.
زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور وزیر راه و شهرسازی در مدرسه شهدای هشتم شهریور نواخته شد.
دانشآموزان و معلمان مدرسه شهدای هشتم شهریور نیز در جریان این مراسم از تلاشها و خدمات وزیر راه و شهرسازی قدردانی کردند.
فرزانه صادق در بخش دیگری از برنامه با حضور در یکی از کلاسهای درس، با دانشآموزان به گفتوگو پرداخت و دیدگاهها و نظرات آنان را درباره شهر و محیط زندگی شهری جویا شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین «پرسش مهر» را برای دانشآموزان مطرح کرد و خواستار ارسال دیدگاههای آنان به وزارت راه و شهرسازی شد.
مدرسه دولتی متوسطه دوره اول دخترانه شهدای هشتم شهریور، از مدارس دولتی منطقه ۱۲ تهران است که به نام شهدای هشتم شهریور، از جمله شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، نامگذاری شده است.
این مدرسه در سال تحصیلی جدید میزبان ۲۳۰ دانشآموز در هفت کلاس و سه پایه تحصیلی است که شامل سه کلاس پایه هفتم، دو کلاس پایه هشتم و دو کلاس پایه نهم میشود.
مدرسه شهدای هشتم شهریور در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و بر اثر حمله هوایی به سالن ورزشی شهید پناهی در کوچه مجاور آسیب دید و پس از انجام عملیات بازسازی، برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شد.
در جریان این جنگ، ۱۵ مدرسه در منطقه ۱۲ تهران دچار آسیب شدند که با انجام اقدامات بازسازی و آمادهسازی، بار دیگر به چرخه آموزش بازگشتند و پذیرای دانشآموزان شدند.
در میان مدارس آسیبدیده منطقه ۱۲، مدرسه شهید محلاتی بیشترین میزان خسارت را متحمل شد و مدرسه شهدای هشتم شهریور نیز از دیگر مدارسی بود که آسیب قابل توجهی دید.