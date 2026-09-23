باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه ادعا کرد که این کشور روند خروج نیرو‌های نظامی خود از عراق را تا ۳۰ سپتامبر جاری ادامه خواهد داد، اما درباره طرحی که بر اساس آن روند خلع سلاح گروه‌های مقاومت تا اواسط سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت، موضعی اعلام نکرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی مدعی شد واشنگتن طبق جدول زمانی انتقالی توافق‌شده با بغداد برای پایان دادن به عملیات نظامی نیرو‌های ائتلاف در عراق پیش می‌رود و بر تکمیل خروج نیرو‌های خود تا ۳۰ سپتامبر، همزمان با پایان اعلام‌شده عملیات «عزم راسخ»، تمرکز دارد.

وی افزود این انتقال نشان‌دهنده افزایش توانمندی نیرو‌های امنیتی عراق است و مرحله جدیدی در روابط دو کشور به شمار می‌رود. این سخنگو همچنین بر حمایت واشنگتن از تلاش‌های «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، برای اعمال حاکمیت این کشور، جلوگیری از حملات در داخل عراق یا از خاک آن و ایجاد شراکتی در راستای منافع دو کشور تأکید کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که الزیدی در گفت‌و‌گو با روزنامه «نیویورک‌تایمز» از طرحی خبر داد که با یک مهلت ۹۰ روزه آغاز می‌شود و پس از آن روند تحویل سلاح گروه‌های مسلح آغاز خواهد شد و قرار است تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل شود. دولت عراق پیش‌تر تسریع در تعیین تکلیف این پرونده را به پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در ۳۰ سپتامبر مرتبط کرده بود.

پس از دیدار الزیدی و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نیویورک در این هفته، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دو طرف بر اهمیت انحلال گروه‌های مقاومت خوانده و جلوگیری از حملات از خاک عراق توافق کرده‌اند. دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق نیز اعلام کرد الزیدی در این دیدار بر عزم دولتش برای ادامه اقدامات با هدف انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرده است.

منبع: شفق نیوز