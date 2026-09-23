4 ملی پوش ایرانی در فینال رقابت های ووشو بازی های آسیایی ناگویا حضور خواهند یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان- در روز چهارم رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های ساندا، در وزن ۵۲- کیلو سوگند سینکایی با برتری مقابل چان چینگ از هنگ‌کنگ فینالیست شد تا صبح پنجشنبه ۲ مهرماه برای کسب طلا به مصاف وو دی از چین برود.

درمسابقات وزن ۶۵- کیلو، شجاع پناهی به مصاف گوین خاکین از ویتنام رفت که با پیروزی مقابل این رقیب، به‌عنوان دومین سانداکار ایرانی به فینال رقابت‌های ووشو بازی‌های ناگویا راه یافت و در فینال بازی‌ها، پنج‌شنبه به مصاف وانگ چنگ‌جین از چین خواهد رفت.

در مسابقات وزن ۷۰- کیلو، عرفان محرمی در مصاف با علی‌جان آبلاگاتوف از قزاقستان، به برتری رسید و به‌عنوان سومین سانداکار ایرانی به فینال رقابت‌های ووشو بازی‌های ناگویا راه یافت تا در فینال به مصاف ما شوو از چین برود.

🔹سید سهیل موسوی در وزن ۷۵- کیلو نیز با برتری مقابل تورکان بایف از ازبکستان، فینالیست شد تا پنجشنبه برای کسب مدال طلا با برنده قزاقستان و چین تایپه مسابقه دهد.